İsmail Saymaz'dan HDP destekçisi Yeni Yaşam gazetesine Başbağlar tepkisi: Buyurun yüzleşelim
Gazeteci İsmail Saymaz, HDP'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Yaşam gazetesinin Madımak olaylarının yıl dönümünde yayınladığı "Yüzleşme olmadan Sivaslar bitmez" başlıklı haberine tepki gösterdi. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Saymaz söz konusu gazetenin terör örgütü PKK'nın 1993 yılında Başbağlar'da yaptığı katliamı görmezden gelmesini eleştirdi.
Gazeteci İsmail Saymaz, HDP'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Yaşam gazetesinin "Yüzleşme olmadan Sivaslar bitmez" şeklinde başlık atmasına karşılık terör örgütü PKK'nın 1993 yılında Başbağlar'da gerçekleştirdiği katliamdan söz etmemesine tepki gösterdi.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Saymaz, "HDP çizgisinde yayın yapan Yeni Yaşam gazetesi, iki gün önce Sivas katliamının yıldönümünde ‘Yüzleşme olmadan Sivaslar bitmez’ diye başlık attı. Aynı Yeni Yaşam, bugün Başbağlar’ın yıldönümünde katliamdan tek bir satır bile söz etmedi. Buyurun, yüzleşelim" ifadelerini kullandı.