  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

İsmail Saymaz'dan HDP destekçisi Yeni Yaşam gazetesine Başbağlar tepkisi: Buyurun yüzleşelim

Gazeteci İsmail Saymaz, HDP'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Yaşam gazetesinin Madımak olaylarının yıl dönümünde yayınladığı "Yüzleşme olmadan Sivaslar bitmez" başlıklı haberine tepki gösterdi. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Saymaz söz konusu gazetenin terör örgütü PKK'nın 1993 yılında Başbağlar'da yaptığı katliamı görmezden gelmesini eleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-07-07 19:26:00 -
İsmail Saymaz'dan HDP destekçisi Yeni Yaşam gazetesine Başbağlar tepkisi: Buyurun yüzleşelim

Gazeteci İsmail Saymaz, HDP'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Yaşam gazetesinin "Yüzleşme olmadan Sivaslar bitmez" şeklinde başlık atmasına karşılık terör örgütü PKK'nın 1993 yılında Başbağlar'da gerçekleştirdiği katliamdan söz etmemesine tepki gösterdi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Saymaz, "HDP çizgisinde yayın yapan Yeni Yaşam gazetesi, iki gün önce Sivas katliamının yıldönümünde ‘Yüzleşme olmadan Sivaslar bitmez’ diye başlık attı. Aynı Yeni Yaşam, bugün Başbağlar’ın yıldönümünde katliamdan tek bir satır bile söz etmedi. Buyurun, yüzleşelim" ifadelerini kullandı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Hic

Saymaz ı saymayalim.. Buna kaldık bırakın bu haber bile olsun referans almak doğru degil
  • Yanıtla

Önemsiz

Amanda amann..bunun ne söylediğinin ne önemi var..
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı