İsmail Saymaz'dan bomba "İYİ Parti" kulisi! Tüm Türkiye'ye böyle duyurdu

Ankara kulislerinde her kafadan bir ses çıkıyor. İYİ Partili bazı isimlerin yaptıkları paylaşımlardan sonra kafa karıştırıcı iddialar ortaya atanlar da oldu. CHP'ye yakın gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV yayınına bağlanarak gece boyunca yaptığı görüşmelerden sonra elde ettiği kulis bilgilerini paylaştı.

Halk TV yazarı İsmail Saymaz'ın anlatımı ile sıcak gelişmeler şöyle:

"Temel Karamollaoğlu sözü toplantının başlangıcında sözü Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'a veriyor ve o da Kılıçdaroğlu'nun adaylığını gündeme getiriyor. Bunun üzerine Meral Akşener başka isimlerin de gündeme geldiğini söyleyip Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimlerini gündeme getiriyor. Kılıçdaroğlu da bunun üzerine her iki ismin de CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkanları olduklarını ve görevlerine belediye başkanı olarak devam edeceklerini belirtiyor.

Toplantıda söz alan diğer parti liderleri de Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak baktıklarını belirtiyorlar. Bunun üzerine Akşener söz alarak "Siz partilerinizden yetki aldınız lakin ben almadım. Partimin yetkili kurullarına danışmalıyım" diyor.

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Toplantının bitiminde İYİ Parti kurmayları bulundukları yerlerden Ankara'ya doğru harekete geçiyor.

Ancak Akşener dün toplanan partisinin Genel İdare Kurulu toplantısında bu yetkiyi alabilirdi ancak almayı toplantı sonrasına bıraktı.

İYİ Parti'de çok isimle konuştum ve net bir kanaat olduğunu söyleyemem. CHP Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı arkasında duruyor. Başaracağız, başaracağız, başaracağız diye twitler atmışlardı. Diğer partilerde de kararlılık var ancak İYİ Parti de karar süreci biraz uzun sürebilir.

Pazartesi günü İYİ Parti netleşmezse masa çoğunlukla Kılıçdaroğlu'nu aday gösterebilir ve İYİ Parti de ne yapacağına sonradan karar verebilir."