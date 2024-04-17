İsmail Saymaz ve Halk TV buradan da canlı yayın yapacak mı? Jakuzi iftirasını bırak CHP’nin Büyükçekmece sarayına bak

Sancaktepe Belediyesi'nde HALK TV ile yapılan canlı yayında, İsmail Saymaz'ın sözde "jakuzi" araması, gündem olmuştu. İsmail Saymaz'ın ise 3 maymunu oynadığı Büyükçekmece Belediye Sarayı için de eleştiriler gündeme geldi. Jjakuzi iddiasıyla ilgili sahte bir fotoğraf ortaya çıkarken, gerçek saray yavrusunun ise şatafat ve lüksten taviz verilmeyen CHP döneminde yapılan Büyükçekmece Belediyesi olduğu ifşa edildi.

Sancaktepe Belediye Başkanı CHP'li Alper Yeğin beraberinde İsmail Saymaz ile birlikte tarihi bir ahlaksızlığa imza atmıştı. Şimdi ise aynı performansı Büyükçekmece Belediye Sarayı için göstermesi beklenen İsmail Saymaz’ın buradan canlı yayın yapıp yapmayacağı merak konusu oldu.

Büyükçekmece Belediyesi için bol keseden harcayanları haber yapamayan Sözcü Gazetesi, Sancaktepe Belediyesi'ndeki iftirayı manşetine taşıdı.

Ne olmuştu?

İsmail Saymaz’ın salyalarını akıtarak yayınladığı jakuzi denilen yerde mütevazi duşakabin çıktı ve belediyeye saray yavrusu denilmişti.

Gerçek saray yavrusunun ise CHP döneminde yapılmış Büyükçekmece Belediyesi olduğu ifşa oldu

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