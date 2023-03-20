İsmail Saymaz neye uğradığını şaşıracak! Resmen apışıp kalacak! Ha bu da sana kapak olsun

CHP'ye yakın gazeteci İsmail Saymaz'ın bugün yayımlanan "AFAD depremden 36 saat sonra TSK’dan yardım istedi" başlıklı yazısına İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ses kaydıyla yanıt verdi.

İsmail Saymaz ile İçişleri Bakanlığı arasında, depremlerden sonra TSK'nın ne zaman harekete geçirildiğine ilişkin bir tartışma başladı. Saymaz, Halk TV'de kaleme aldığı bugünkü yazısında, AFAD'ın Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremden 36 saat sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) yardım istediğini ileri sürdü.

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı ise sosyal medya hesabından "Depremden 43 gün sonra gelen iftiraya, depremin henüz çözümlemesinin bile yapılmadığı ilk dakikalarından bir ses kaydıyla cevap" notuyla bir ses kaydı paylaştı.

Kayıtta, deprem günü AFAD'dan aradığını kaydeden bir görevli 'Albayım' diye hitap ettiği askerden, İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve İzmir’deki ekipleri yönlendirmek için hava aracına ihtiyaç duyulduğunu belirterek, şöyle diyor: “Biz İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa buradaki ekipleri yönlendirmek için hava araçlarımızın görevlendirilmesi gerekiyor. Size zahmet. Ona göre bir çalışma yapabilir misiniz. 7-8 hava aracı lazım bize.”

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