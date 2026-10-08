  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Vatandaşlar önünde 1 yıl boyunca boykot nöbeti tutmuştu: Üsküdar AK Parti’ye geçti McDonald's mühürlendi CHP’li İBB’deki dev yolsuzluk çarkı adliyede sergilendi! İmamoğlu'nun yargılandığı davada şok itiraf: "Ödememi almak için %10 rüşvet verdim!" İsrail'den Suriye provokasyonu Yeni Parti’nin fon iddiasına Bakan Göktaş’tan tarihi rest: İspatlayın, görevimden istifa edeceğim Bakanlıktan İsmail Saymaz ve Murat Ağırel hakkında suç duyurusu AK Partili vekilin İzmir Marşı, CHP ve Yeni Partilileri kızdırdı ABD’nin “Yemen” teklifine Şam’dan rest: Silah ve parayı reddetti Bakan Şimşek’ten fon açıklaması: 17 fon tasfiye edildi, 43 bin kişiye ödeme yapıldı Lise protestoları sürüyor! Okullar çöp konteynerleriyle kapatıldı Maltepe’de çöken bina kontrollü yıkılacak: Mimar ve şantiye şefi gözaltında
Gündem İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç için hesap vakti
Gündem

İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç için hesap vakti

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç için hesap vakti

Sermaye piyasası soruşturmalarına ilişkin yanıltıcı açıklama yapan İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç için hesap vakti geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalar yaptıkları gerekçesiyle İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç'in "şüpheli" sıfatıyla ifadelerinin alınması için hazır edilmeleri talimatı verildiğini bildirdi.

 

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan fon soruşturmasına ilişkin olarak basın-yayın organları ve sosyal medya üzerinden kamuoyunu yanıltıcı nitelikte yaptıkları açıklamalar nedeniyle İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç’in şüpheli sıfatıyla ifadeleri alınmak üzere hazır edilmeleri talimatı verilmiştir."

Kozinoğlu’nu oynayan Savtak "Bilmiyordum" dedi, Saymaz küplere bindi! Bana başka söyledi TV’de başka anlatıyor
Kozinoğlu’nu oynayan Savtak “Bilmiyordum” dedi, Saymaz küplere bindi! Bana başka söyledi TV’de başka anlatıyor

Gündem

Kozinoğlu’nu oynayan Savtak “Bilmiyordum” dedi, Saymaz küplere bindi! Bana başka söyledi TV’de başka anlatıyor

AK Parti mi, CHP ve YP’mi? Fondaş İsmail Saymaz’dan adalar tahmini
AK Parti mi, CHP ve YP’mi? Fondaş İsmail Saymaz’dan adalar tahmini

Gündem

AK Parti mi, CHP ve YP’mi? Fondaş İsmail Saymaz’dan adalar tahmini

Bakanlıktan İsmail Saymaz ve Murat Ağırel hakkında suç duyurusu
Bakanlıktan İsmail Saymaz ve Murat Ağırel hakkında suç duyurusu

Gündem

Bakanlıktan İsmail Saymaz ve Murat Ağırel hakkında suç duyurusu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ekonomi ve Finansta Milli Vizyon Zirvesi! Karahasanoğlu: Birlikte üretecek birlikte büyüyeceğiz
Ekonomi

Ekonomi ve Finansta Milli Vizyon Zirvesi! Karahasanoğlu: Birlikte üretecek birlikte büyüyeceğiz

Akit Medya Grubu’nun organize ettiği dev zirve siyaset, ekonomi ve medya dünyasını bir araya getirdi. Türkiye’nin büyüme performansının, enf..
Boşuna ‘İstanbul nimet, nimet’ demiyormuş! Ekrem ve çetesi yapılan her işten yüzde 7, dikilen her çiçekten 10 kuruş haraç almış!
Gündem

Boşuna ‘İstanbul nimet, nimet’ demiyormuş! Ekrem ve çetesi yapılan her işten yüzde 7, dikilen her çiçekten 10 kuruş haraç almış!

‘Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü’ davasında itirafçı olan tutuksuz sanıkların ifadeleri İmamoğlu ve çetesinin İstanbul’u nasıl haraca..
Bakan Şimşek’ten fon açıklaması: 17 fon tasfiye edildi, 43 bin kişiye ödeme yapıldı
Gündem

Bakan Şimşek’ten fon açıklaması: 17 fon tasfiye edildi, 43 bin kişiye ödeme yapıldı

Akit Medya Grubu’nun düzenlediği ekonomi zirvesinde konuşan Maliye Bakanı Şimşek, fon kriziyle iligili çarpıcı açıklamalar yaptı. 3 fonda 43..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23