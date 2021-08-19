İsmail Saymaz kafasındaki dünyada boğulmaya devam ediyor

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İsmail Saymaz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Türkiye'nin Afganistan'daki varlığı yeni yönetimin uluslararası alanda işini kolaylaştıracaktır” ifadelerini çarpıttı.

Saymaz yaptığı paylaşımda, “Cumhurbaşkanı dün: “Türkiye'nin Afganistan'daki varlığı yeni yönetimin uluslararası alanda işini kolaylaştıracaktır.” Türkiye, ne zamandır terörist gördüğü Taliban’ın işini kolaylaştırıyor? Ya Taliban insanlık suçlarına girişirse? Neden Taliban zorbalığını meşrulaştıralım? AK Parti, Birleşmiş Milletler’ce tanınan Suriye ve Mısır’ın meşru devlet yönetimlerini “terörist” ilan edip ilişki kurmazken, ülkemizin resmen terörist saydığı Taliban’la dostluk kurmak istiyor.

Henüz hiçbir devlet tanımadığı halde… İktidardaki Taliban sevdasının sebebi nedir? Türkiye, Taliban’ın işini hangi bakımdan kolaylaştıracak? Taliban… Sembolik de olsa var olan demokrasiyi kaldırırken mi? Liderini müminlerin emiri ilan ederken mi? Şeriatı uygularken mi? Dini azınlıklara baskı uygularken… Kadınlara hayatı zindan ederken mi? Bu bizim işimiz mi?” ifadelerini kullandı.