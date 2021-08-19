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Gündem İsmail Saymaz kafasındaki dünyada boğulmaya devam ediyor
Gündem

İsmail Saymaz kafasındaki dünyada boğulmaya devam ediyor

Taliban’ın Afganistan’ın kontrolünü ele almasının ardından ülke yönetimi konusunda yapıcı açıklamalarda bulunması sonucu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Türkiye'nin Afganistan'daki varlığı yeni yönetimin uluslararası alanda işini kolaylaştıracaktır” ifadelerini sözde gazeteci İsmail Saymaz yine çarpıttı.

Yeniakit Publisher
2021-08-19 16:32:00 -
İsmail Saymaz kafasındaki dünyada boğulmaya devam ediyor

 yeniakit  Ankara 

İsmail Saymaz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Türkiye'nin Afganistan'daki varlığı yeni yönetimin uluslararası alanda işini kolaylaştıracaktır” ifadelerini çarpıttı.

Saymaz yaptığı paylaşımda, “Cumhurbaşkanı dün: “Türkiye'nin Afganistan'daki varlığı yeni yönetimin uluslararası alanda işini kolaylaştıracaktır.” Türkiye, ne zamandır terörist gördüğü Taliban’ın işini kolaylaştırıyor? Ya Taliban insanlık suçlarına girişirse? Neden Taliban zorbalığını meşrulaştıralım? AK Parti, Birleşmiş Milletler’ce tanınan Suriye ve Mısır’ın meşru devlet yönetimlerini “terörist” ilan edip ilişki kurmazken, ülkemizin resmen terörist saydığı Taliban’la dostluk kurmak istiyor.

Henüz hiçbir devlet tanımadığı halde… İktidardaki Taliban sevdasının sebebi nedir? Türkiye, Taliban’ın işini hangi bakımdan kolaylaştıracak? Taliban… Sembolik de olsa var olan demokrasiyi kaldırırken mi? Liderini müminlerin emiri ilan ederken mi? Şeriatı uygularken mi? Dini azınlıklara baskı uygularken… Kadınlara hayatı zindan ederken mi? Bu bizim işimiz mi?” ifadelerini kullandı.

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