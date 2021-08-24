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İsmail Saymaz, İsmail Saymaz olalı ilk kez bir doğru habere imza attı. Saymaz, Sinop Ayancık'ta 10 vatandaşımızın hayatını kaybettiği seldeki tomruk kusurlusunun, hakkında cinsel taciz soruşturması bulunan biri olduğunu yazdı.

Kaymakamlık uyardı, H.O.K engelledi

İsmail Saymaz'ın haberine göre, Ayancık Kaymakamlığı, 25 Aralık 2017'de Orman Bölge Müdürlüğü'nü uyararak, 'Taşkın riski taşıyan akarsularda yapılacak çalışmalar' konulu bir yazı gönderdi. Yazıda, "Çay kenarına yakın bölgelerde büyük bloklu tomrukların depolandığı, bu durumun can ve mal güvenliği açısından büyük riskler içerdiği ve gerekli tedbirlerin alınması gerektiği." ifade edildi. Ancak Ayancık ve Türkeli işletmeleri müdürü H.O.K, "Tomrukların taşınmasının uygun olabileceği bir alan Ayancık yakınlarında yoktur." cevabını verdi. Bundan dolayı depolar olduğu yerde kaldı.

Cinsel tacizden sürgün

H.O.K'yi aradığını ama ulaşamadığını belirten Halk Tv yazarı İsmail Saymaz, "H.O.K., 2018 yılında Sinop Orman İşletme Müdürlüğü'ne terfi etti. Aynı yıl kurumda işçi olarak çalışan N.Ç. adlı kadına cinsel içerikli mesajlar gönderdiği iddiasıyla hakkında açılan idari soruşturma sonucu tarafların Sinop'ta görev yapmalarına imkan kalmadığı kararı verildi. Mesajların yöneticilere yakışmayacak şekilde olduğu, kurum itibarının olumsuz etkilenmesine yol açtığı ve H.O.K.'nin yönetici pozisyonunda görevlendirilmemesi gerektiği belirtildi. H.O.K. 5 Haziran 2020'de Şanlıurfa'ya memur olarak gönderildi. Ancak Orman Genel Müdürlüğü zaman aşımından ötürü H.O.K.'ye ceza vermedi. N.Ç. ise Kamu Denetçiliği Kurumu nezdinde itirazda bulundu. Kurum soruşturmanın yenilenmesini istedi. Bu arada H.O.K.'ye cinsel tacizden dava açıldı." ifadelerini kullandı.

Şimdi tomrukları toplayan şirkette çalışıyor!

İsmail Saymaz, H.O.K.'nin yeni görev yeri olan Şanlıurfa'ya gitmediğini, memuriyetinin sürdüğü halde Neka Orman Ürünleri ve Biyokütle Tedarik Anonim Şirketi'nde ürün tedarikçisi olarak çalışmaya başladığını söyledi. Saymaz, H.O.K'nin çalıştığı şirketin, Ayvancık'ta dere kenarındaki depolarda kalan, selde sürüklenerek felakete yol açan ve Sinop'un sahilinde biriken tomrukları topladığını aktardı.