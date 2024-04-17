  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İsmail Saymaz Bunları Yazmaz! 1 milyon 600 bin liralık faturaları da yaz Saymaz
Gündem

İsmail Saymaz Bunları Yazmaz! 1 milyon 600 bin liralık faturaları da yaz Saymaz

Yeniakit Publisher
2024-04-17 09:27:00 - 2024-04-17 09:28:29

Sancaktepe Belediye Başkanı CHP'li Alper Yeğin, beraberinde İsmail Saymaz ile birlikte tarihi bir ahlaksızlığa imza atmış ortaya attıkları Jakuzi yalanı duşakabin ve lavabo çıkmıştı. 11.500 liralık duşa kabini manşetlere taşıyan Saymaz, elbette ki CHP’Lİ başkanın 1 milyon 600 bin liralık mobilyaları yazmaz.

Sancaktepe Belediyesi'ndeki başkanlık katı Sözcü TV ekranında görüntülendi. Ortaya atılan Jakuzi yalanı, her başkanın odasında bulunan "duşakabin ve lavabo" çıktığını tüm Türkiye gördü. 11.500 liralık duşa kabini Jakuzi yalanıyla manşetlerine taşıyan İsmail Saymaz CHP’li Battal İlgezdi’nin aldığı 1.600 bin liralık mobilyaları görmezden geldi.

Ahlaksız fonlu medya ve CHP’li belediye ekibi, susup özür dilemek yerine, banyoyu gösterip “jakuziyle bunun olması arasında hiçbir fark yok” diyerek tarihi bir ahlaksızlık daha yapmış Sözcü TV'deki yayında KJ'ye "olay yeri" yazılması da ayrıca dikkat çekmişti.

 

CHP'li Ataşehir Belediye başkanı Battal İlgezdi 2013 yılında o günün parasıyla faturada görüldüğü gibi 1 milyon 600 bin liraya bu mobilyaları satın almış Sözcü gazetesi ve İsmail Saymaz ise o zamanlar üç maymunu oynamıştı. Ancak Sancaktepe belediyesindeki 11.500 liralık duşakabin ve lavaboyu Jakuzi yalanı ile manşetlerine taşımıştı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Birkaç gün içinde bu müjde geliyor! İsmail Saymaz, tüm emeklileri havalara uçuracak gelişmeyi duyurdu! Bunu duyan emeklinin içi kıpır kıpır olacak
Birkaç gün içinde bu müjde geliyor! İsmail Saymaz, tüm emeklileri havalara uçuracak gelişmeyi duyurdu! Bunu duyan emeklinin içi kıpır kıpır olacak

Ekonomi

Birkaç gün içinde bu müjde geliyor! İsmail Saymaz, tüm emeklileri havalara uçuracak gelişmeyi duyurdu! Bunu duyan emeklinin içi kıpır kıpır olacak

Yine Sözcü yine İsmail Saymaz yine eğlence! AA’yı eleştirirken duvara tosladılar
Yine Sözcü yine İsmail Saymaz yine eğlence! AA’yı eleştirirken duvara tosladılar

Medya

Yine Sözcü yine İsmail Saymaz yine eğlence! AA’yı eleştirirken duvara tosladılar

İsmail Saymaz’la ilgili beklenmedik karar! Az önce tüm Türkiye’ye duyuruldu
İsmail Saymaz’la ilgili beklenmedik karar! Az önce tüm Türkiye’ye duyuruldu

Gündem

İsmail Saymaz’la ilgili beklenmedik karar! Az önce tüm Türkiye’ye duyuruldu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23