İsmail Saymaz Bunları Yazmaz! 1 milyon 600 bin liralık faturaları da yaz Saymaz

Sancaktepe Belediyesi'ndeki başkanlık katı Sözcü TV ekranında görüntülendi. Ortaya atılan Jakuzi yalanı, her başkanın odasında bulunan "duşakabin ve lavabo" çıktığını tüm Türkiye gördü. 11.500 liralık duşa kabini Jakuzi yalanıyla manşetlerine taşıyan İsmail Saymaz CHP’li Battal İlgezdi’nin aldığı 1.600 bin liralık mobilyaları görmezden geldi.

Ahlaksız fonlu medya ve CHP’li belediye ekibi, susup özür dilemek yerine, banyoyu gösterip “jakuziyle bunun olması arasında hiçbir fark yok” diyerek tarihi bir ahlaksızlık daha yapmış Sözcü TV'deki yayında KJ'ye "olay yeri" yazılması da ayrıca dikkat çekmişti.

CHP'li Ataşehir Belediye başkanı Battal İlgezdi 2013 yılında o günün parasıyla faturada görüldüğü gibi 1 milyon 600 bin liraya bu mobilyaları satın almış Sözcü gazetesi ve İsmail Saymaz ise o zamanlar üç maymunu oynamıştı. Ancak Sancaktepe belediyesindeki 11.500 liralık duşakabin ve lavaboyu Jakuzi yalanı ile manşetlerine taşımıştı.

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