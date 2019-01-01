Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara Büyükşehir ve ilçe başkan adaylarını açıkladı. Açıklanan AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adayları listesine göre AK Parti Nallıhan belediye başkan adayı İsmail Öntaş oldu. İsmail Öntaş'ın Nallıhan belediye başkan adayı olmasıyla birlikte İsmail Öntaş kimdir? İsmail Öntaş nereli ve kaç yaşında? İsmail Öntaş hangi görevde bulunmakta? soruları araştırılıyor.

İsmail Öntaş Kimdir?

1963 tarihinde Nallıhan’da doğdu. İlk ve orta öğrenimimi Nallıhan’da, lise eğitimini Kabataş Erkek Lisesi’nde tamamladı. Lisans Eğitimini de Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde tamamladı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde Yüksek Lisans yaptı. 2004-2009 ve 2009-2014 tarihleri arasında İl Genel Meclisinde Meclis Üyesi olarak görev yaptı. Bu görev sürede İl Daimi Encümenliği, Bütçe Komisyonu Başkanlığı gibi görevleri yürüttü. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Nallıhan Belediye Başkanlığı’na seçilmiştir. Evli ve iki çocuk babası.