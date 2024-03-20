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Gündem İsmail Nacar’dan uyarı: Bu tuzağa düşme Fatih!
Gündem

İsmail Nacar’dan uyarı: Bu tuzağa düşme Fatih!

Yeniakit Publisher
2024-03-20 11:39:00 -
İsmail Nacar’dan uyarı: Bu tuzağa düşme Fatih!

Aralarında gazeteciler ile işadamlarının da olduğu ve ABD’nin karargahı gibi hareket eden karanlık lobilerin aldığı nefesten bile haberi olan Araştırmacı Yazar İsmail Nacar, gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya attı.

HABER MERKEZİ

Türkiye üzerinde sahnelenmek istenen derin kumpaslardan önceden haberdar olan Nacar, tek amacı Başkan Erdoğan’ı devirmek olan ABD’nin, bu defa Yeniden Refah Partisi üzerinden bir kirli senaryoyu devreye sokmaya çalıştığını ifade etti. Küresel haydutların, altılı masadan ümidini keserek yeni bir ittifak oluşturarak AK Parti’yi bitirmeye çalıştığını kaydeden Nacar, akit’e yaptığı açıklamada, şunları dile getirdi: “SP, DEVA ile Gelecek gibi muhafazakar partiler YRP çatısı altında birleştirilecek, ittifak çalışmalarını ise Ahmet Davutoğlu’nun yürütecek... Türkiye’deki ABD lobisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tökezletmek için yeni ittifakları gündemine aldı. Bu çerçeveden hareketle Saadet, Gelecek ve Deva gibi mütedeyyin çizgide siyaset yapan ve Milli Görüş geleneğine uzak olmayan partiler Fatih Erbakan’ın liderliğinde bir birlikteliğe ikna edilmeye çalışılıyor. Ahmet Davutoğlu’nun bilgisi dâhilinde yola çıkan bu projeye, Cavit Çağlar gibi uzun yıllar ‘merkez sağ’ çizgide siyaset yapan politikacılar ve işadamları sahip çıkıyor.”

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Yorumlar

Kartalbey

Türk siyasetinde oyunlar bitmediği gibi komplo teorilerini de ucu bucağı sonu yok. Otur masanda ve kafana göre bir senaryo uydur, yutanı bol bir ülkeyiz çok şükür. Doğru mudur bu iddia? Görüntü doğru der ama olmayabilir de. Ĺakin ortada bir yanlış olduğu kesin, oğulun babasına mezarında rahat ettirmediği bir tavır. Oğul yanlışa düşmüş farkında değil, oğul bu tavrı ile pkk.ya yardım ediyor uyanmış değil. Oğulu gaflete düşüren nedir? Nefsi midir yoksa ablası mıdır. Anlayana bu kadar yeter.

Gundi

ABD min milliyetçi muhafazakar oyları parçalamak için proje üretmesi normal bunu zaten açıkça söyledi. Asıl problem Ak partinin içindekiler Erdoğan partiyi temizlerse halk gereğini yapar, davadan değil tepeden gelen zenginler,, şahinler, p..ganlar. Genel seçimde halk Erdoğan için verdi ancak uyardı, asıl uyarı yerel seçimde olacak sanırım toplam ak parti oyları azalır. Asıl problem parti içinde, ABD nin halka gücü yetmez.
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