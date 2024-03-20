İsmail Nacar’dan uyarı: Bu tuzağa düşme Fatih!

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Türkiye üzerinde sahnelenmek istenen derin kumpaslardan önceden haberdar olan Nacar, tek amacı Başkan Erdoğan’ı devirmek olan ABD’nin, bu defa Yeniden Refah Partisi üzerinden bir kirli senaryoyu devreye sokmaya çalıştığını ifade etti. Küresel haydutların, altılı masadan ümidini keserek yeni bir ittifak oluşturarak AK Parti’yi bitirmeye çalıştığını kaydeden Nacar, akit’e yaptığı açıklamada, şunları dile getirdi: “SP, DEVA ile Gelecek gibi muhafazakar partiler YRP çatısı altında birleştirilecek, ittifak çalışmalarını ise Ahmet Davutoğlu’nun yürütecek... Türkiye’deki ABD lobisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tökezletmek için yeni ittifakları gündemine aldı. Bu çerçeveden hareketle Saadet, Gelecek ve Deva gibi mütedeyyin çizgide siyaset yapan ve Milli Görüş geleneğine uzak olmayan partiler Fatih Erbakan’ın liderliğinde bir birlikteliğe ikna edilmeye çalışılıyor. Ahmet Davutoğlu’nun bilgisi dâhilinde yola çıkan bu projeye, Cavit Çağlar gibi uzun yıllar ‘merkez sağ’ çizgide siyaset yapan politikacılar ve işadamları sahip çıkıyor.”