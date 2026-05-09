İsmail Nacar’dan Bahçeli’ye “statü” desteğl

Konuya ilişkin Akit’e açıklamada bulunan Nacar; “Bilindiği gibi Sayın Devlet Bahçeli, Öcalan'a ‘Barış Süreci ve Siyasallaşma Koordinatörlüğü’ statüsü verilmesini önerdi. Buna ilk tepki de, yine eski ‘entrikacı ve sığ devlet’ kalıntısı FETÖ'cüler ile ucuz politikacı Musavat Dervişoğlu'ndan geldi. Gördüğüm kadarıyla bu fikir ve düşünce, günümüzdeki "derin devlet"e aittir. Devlet, yine Bahçeli'nin radikal bir çıkışıyla başlatılan ‘Terörsüz Türkiye’ sürecinin sabote edilmemesi için, gerçek muhatap ve sorumlularının rolüne heveslenenlere fırsat vermemek için, PKK kurucu liderinin önünün açılmasını rasyonel buldu. Onun içindir ki, bu konuda yıllardır çaba sarf eden bir vatandaş olarak ben de, Devlet Bey'in bu önerisini destekliyorum” ifadeleriyle Bahçeli’ye destek verdi.