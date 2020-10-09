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Gündem İsmail Küçükkaya'ya mı tepki gösterdi? Fatih Portakal'dan dikkat çeken sözler
Gündem

İsmail Küçükkaya'ya mı tepki gösterdi? Fatih Portakal'dan dikkat çeken sözler

FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal, ayrılışı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Herkes senaryolar yazıyor" dedi. Portakal'ın bu sözleri FOX sunucusu İsmail Küçükkaya'ya bir cevap olarak algılandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-09 16:43:00 -
İsmail Küçükkaya'ya mı tepki gösterdi? Fatih Portakal'dan dikkat çeken sözler

FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal, yaptığı bir açıklamada hakkında söylenenlere cevap verdi.

Portakal, yeni açıklamasında 'kimilerine göre çok senaryoların üretildiği bir ayrılış sürecinin olduğunu' belirterek ama bunu konuşmayacağını söyledi. Herkesin kafasına göre bir düşüncesi olduğunu ifade eden Portakal'ın bu sözleri, eski çalışma arkadaşı FOX sunucusu İsmail Küçükkaya'ya yanıt olarak algılandı.

İsmail Küçükkaya daha önce yaptığı açıklamasında "Kendiliğinden bırakmaz insan. İklim meselesi. Karşı karşıya kaldığımız baskı onu yıldırdı" iddialarında bulunmuştu.

Portakal ise açıklamasının devamında, "Toprağın ritminde yaşayacağım, dedim, herkes kendince bir şey söyledi. İyi de tespitleri, yazıp çizdikleri senaryolar doğru muydu? Onları okuduğumda sadece tebessüm ettim. O kadar!" dedi.

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