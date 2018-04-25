İsmail Küçükkaya'ya hapis şoku!
Fox Tv'de yaptığı skandal açıklamalar ve konuşmalarla gündeme gelen İsmail Küçükkaya 'Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurum ve organlarını aşağılama' iddiasıyla 16 ay hapis cezasına çarptırıldı.25 Nisan 2018 Çarşamba 14:36
Gazeteci İsmail Küçükkaya ve Avukat Fidel Okan'ın “Kamu görevlisine alenen hakaret" ve “Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurum ve organlarını aşağılama" iddiasıyla haklarında açılan dava karara bağlandı. Mahkeme, Küçükkaya ve Okan'ı her iki suçtan toplam 16 ay 20'şer gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, hapis cezalarını erteledi.
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