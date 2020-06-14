İsmail Küçükkaya'nın şiddet uyguladığı eski eşi üzüntüden kanser oldu! Kan donduran açıklamalar

FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya'nın eski eşi Eda Demirci, evliliği boyunca gördüğü fiziksel ve psikolojik şiddeti tüm detaylarıyla anlattı.

YouYube üzerinden yayın yapan bir programa konuk olan Eda Demirci, eski eşininin kendisini "Sen bir öğretmensin ben İsmail Küçükkaya'yım. Farkında değilsin herhalde" diyerek aşağıladığını söyledi.

Küçükkaya ile evli kaldığı süre boyunca aldatıldığını da açıklayan Demirci, FOX sunucusunun başka kadınlarla mesajlaşarak onlara fotoğraflar attığını açıkladı.

Küçükkaya'nın başka kadınlarla mesajlaşmalarını yakaladığını söyleyen Demirci, "Dışarı çıktığında başka kadınlarla mesajlaşıyor. Onlara fotoğraflarını atıyor, onlar da ona atıyor." dedi.

"'Senin yüzünü dağıtırım' dedi, sonunda yaptı"

Evliliği süresince psikolojik şiddetin yanı sıra fiziksel şiddete uğradığını da belirten talihsiz kadın, Küçükkaya'nın suratına yumruk attığını açıkladı. Bir tartışma sırasında Küçükkaya'nın kendisine "Eda inan şu pozisyonum olmasa senin ağzını yüzünü dağıtırdım" dediğini söyleyen Demirci, üçüncü kavgalarında yüzüne yumruk yediğini söyledi.

İsmail Küçükkaya'nın programına çıkan kadın hakları savunucusu, telefonlarına dönüş yapmadı

Uğradığı psikolojik ve fiziksel şiddet sonucu İsmail Küçükkaya'nın programlarına da çıkan kadın hakları savunucusu Canan Güllü'ye ulaşmaya çalıştığını söyleyen Eda Demirci, kendisine sahip çıkılmadığını aktardı. Küçükkaya'nın programlarında kadın haklarını savunan Güllü'nün, kendisinin telefonlarına bile dönmediğini aktardı.

Demirci, boşanma sürecinde Küçükkaya'nın kendisine adeta tuzak kurduğunu açıklarken; sağlık problemi yaşadığı dönemde FOX sunucusunun kendisine destek olmayarak konserlere gidip eğlendiğini açıkladı. Bu nedenle büyük bir hayal kırıklığına uğradığını söyleyen Demirci, Küçükkaya'nın mahkemeye bunun tam tersi bir olayı işleri kendi lehine çevirmek için sunduğunu söyledi.

"Kılıçdaroğlu Sıla'yı aradı, beni hiç aramadı"

İsmail Küçükkaya'nın Atatürkçülük maskesi ardına saklandığını belirten Demirci, "Ben Atatürkçü öğretmenim. Peki Atatürkçüler beni niye savunmadınız? Her şeyiniz yalanmış." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun uğradığı şiddet nedeniyle Sıla'yı aradığına dikkat çeken Demirci, kendisinin aranmadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a seslenen Eda Demirci, destek istedi.