İsmail Küçükkaya'dan ilk saniye golü! Başlar başlamaz tarafını belli etti

31 Mart'taki usulsüzlüklerden ötürü yenilenen İstanbul seçimleri öncesi, Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım ve Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu canlı yayında bir araya geldi. CHP'liler tarafından 'tarafız' olarak parlatılan programın moderatörüİsmail Küçükkaya, daha ilk cümlesinde tarafını belli etti.

Daha başta 'başkan' dedi

FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya, programın açılışında Binali Yıldırım'a "aday" derken, CHP adayı Ekrem İmamoğlu'na ise "başkan" dedi. Küçükkaya'nın bu tavrı hem programın ilk dakikalarından itibaren bir provokasyon, hem de tarafını belli etme olarak dikkat çekti.

CHP'liler 'tarafsız' diye parlatmıştı

Küçükkaya, CHP'liler tarafından tarafsız gazeteci olarak parlatılmış, böylece canlı yayında olası bir provokasyonun önü açılmıştı.