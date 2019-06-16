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İsmail Küçükkaya'dan ilk saniye golü! Başlar başlamaz tarafını belli etti

AK Parti adayı Binali Yıldırım ile CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun karşı karşıya geldiği ortak yayının moderatörlüğünü üstlenen FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya, program başında İmamoğlu için 'başkan' ifadesini kullandı.

16 Haziran 2019 Pazar 21:49
İsmail Küçükkaya'dan ilk saniye golü! Başlar başlamaz tarafını belli etti

31 Mart'taki usulsüzlüklerden ötürü yenilenen İstanbul seçimleri öncesi, Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım ve Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu canlı yayında bir araya geldi. CHP'liler tarafından 'tarafız' olarak parlatılan programın moderatörüİsmail Küçükkaya, daha ilk cümlesinde tarafını belli etti.

Daha başta 'başkan' dedi

FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya, programın açılışında Binali Yıldırım'a "aday" derken, CHP adayı Ekrem İmamoğlu'na ise "başkan" dedi. Küçükkaya'nın bu tavrı hem programın ilk dakikalarından itibaren bir provokasyon, hem de tarafını belli etme olarak dikkat çekti.

CHP'liler 'tarafsız' diye parlatmıştı

Küçükkaya, CHP'liler tarafından tarafsız gazeteci olarak parlatılmış, böylece canlı yayında olası bir provokasyonun önü açılmıştı.

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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 21:49
  1. 31 Mart'taki usulsüzlükler
  2. İstanbul seçimleri
  3. Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım
  4. Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu
  5. CHP
  6. İsmail Küçükkaya
  7. FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya
  8. Binali Yıldırım
  9. CHP adayı Ekrem İmamoğlu

YORUM YAZ

  • KahramanKahraman9 dk önce
    Sayın binali yıldırım bu yalancıların masasına oturmamalıydı burda bile kumpas var.o chp liler yalanı yeme yiyorlar
  • Çare SizÇare Siz16 dk önce
    Müstehak olmuş. Bizimkilere yabancı kazığı tatlı geliyor.Gökçek Uğur Dükdarı tarafsız sanıp şamarı yemiştir. Bizden olmayan Demirel Cumhurbaşkanıyken Arcayürek'i yanına aldı. O da onun ipliğini pazara çıkardı.Bizden sandığımız Gül gitti, Ahmet Sever'i yanına aldı. O da ona kazık attı.Yaşanan onca işten sonra, gidip solakların önünde dizçöküp hadi modarötümüz ol diye yalvaran adamlardan mı bize hayır gelecek?
  • rifki caglarrifki caglar18 dk önce
    aynen akp tarafında olmadıgını tarafsız yönettiğini belli etti
  • Hanedanoğlu Hanedanoğlu 19 dk önce
    Taa başından beri bu Yavşak Küçükkaya'nın modertörlüğüne güvenmedim. Halada güvenmiyorum. Bir fırıldaklık, ..elik ve itlik yapacağını taa başından beri yazdım. Ak Parti kurmayları buradada CHP kimlikli yavşaklara güvenmekle hata etti. Dedim, yinede diyorum "KURDA KOYUN TESLIM EDILMEZ".
  • Şahin Şahin 20 dk önce
    Pabuçlarımın başkanı hilekar herif ram bir yalan makinası

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