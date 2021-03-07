İsmail Küçükkaya’dan dayak yemek yetmiyormuş demek ki! Eda Demirci’nin yüzüne bile bakmayan Canan Güllü’ye ısmarlama ödül

Bu yıl 15'incisi verilen ABD Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Cesur Kadınlar Ödülü, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü'ye verildi. ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Canan Güllü'nün 31 yıllık aktivist olduğu savunuldu, dernekçi olduğu belirtildi ve 52 bin üyeye liderlik yaptığı söylenerek övüldükçe övüldü.

ABD'nin ödül kararının ardından, solcuların da yere göğe sığdıramadığı Canan Güllü'nün icraatları tekrar akıllara geldi.

Fox'ta İsmail Küçükkaya'nın programa çıkarıp övdüğü Canan Güllü, CHP yandaşı olan erkeklerin eşlerine karşı şiddet uygulamasına ses çıkarmayan birisi olarak biliniyor. Zira CHP yandaşı İsmail Küçükkaya'nın eski eşi Eda Demirci'yi evli oldukları sırada dövdüğü ortaya çıkmıştı. Eda Demirci, Canan Güllü'yü arayarak yardım istediğini söylemiş ve kendisine hiçbir şekilde sahip çıkılmadığını açıklamıştı.

Haberin detayları için: