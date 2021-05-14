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Gündem İsmail Küçükkaya Eda Demirci davasında 'gizlilik ihlali' gelişmesi
Gündem

İsmail Küçükkaya Eda Demirci davasında 'gizlilik ihlali' gelişmesi

Yaşadığı evliliğin ardından şiddet gördüğünü itiraf eden ve eski eşi Fox TV'nin sunucusu İsmail Küçükkaya'dan şikayetçi olan öğretmen Eda Demirci "gizlilik ihlali" gerekçesiyle tekrar mahkemeye başvurdu.

Yeniakit Publisher
2021-05-14 10:29:00 -
İsmail Küçükkaya Eda Demirci davasında 'gizlilik ihlali' gelişmesi

Evliliğinde şiddet gördüğünü itiraf eden ve eski eşi Fox TV'nin sunucusu İsmail Küçükkaya'dan şikayetçi olan öğretmen Eda Demirci, yeniden mahkemeye başvurdu. Demirci, davanın gizliliğinin ihlal edildiğini açıkladı.

Yeniden başvurdu: "Mücadelem kadınlar için"

Evliliğinde şiddet gördüğünü itiraf eden ve eski eşi Fox TV'nin sunucusu İsmail Küçükkaya'dan şikayetçi olan öğretmen Eda Demirci, yeniden mahkemeye başvurdu. Dava sürecinde kansere yakalanan ve ''Şiddete uğramış tüm kadınlar adına mücadele ediyorum'' açıklamasında bulunan Demirci, davanın gizliliğinin ihlal edildiğini açıkladı.

"Özel hayatım ifşa edildi"

Küçükkaya'nın boşanma davası aşamasında vekilliğini yapan Avukat Nezihe Hıdıroğlu'nun basın açıklaması adı altında dava dosyasına sunulan gizli protokolü paylaştığı belirtildi.

Demirci, hayat mücadelesi verirken özel hayatının bu şekilde ifşa edilmesinin kendisini derinden üzdüğünü dile getirerek suç duyurusunda bulundu. (Sabah)

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