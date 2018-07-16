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İsmail Küçükkaya 15 Temmuz etkinliklerine katıldı mı?

FETÖ darbe girişiminin 2. yıl dönümünde tüm Türkiye'de etkinlikler yapıldı. İstanbul'da 15 Temmuz etkinliklerinin adresi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü oldu. Milyonlarca vatandaş etkinlik kapsamında Şehitler Köprüsü'ne akın etti. Ankara'daki etkinliklere FOX TV'nin sabah haberlerini sunan İsmail Küçükkaya da katılması sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu. İsmail Küçükkaya kimdir?

16 Temmuz 2018 Pazartesi 17:19
İsmail Küçükkaya 15 Temmuz etkinliklerine katıldı mı?

FETÖ darbe girişiminin 2. yıl dönümünde tüm Türkiye'de etkinlikler yapıldı. İstanbul'da 15 Temmuz etkinliklerinin adresi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü oldu. Milyonlarca vatandaş etkinlik kapsamında Şehitler Köprüsü'ne akın etti. Ankara'daki etkinliklere FOX TV'nin sabah haberlerini sunan İsmail Küçükkaya da katılması sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu. İsmail Küçükkaya kimdir?

İsmail Küçükkaya, 1972 senesinde Kütahya'da dünyaya geldi.

İlk ve orta tahsilini memleketinde tamamlayan Küçükkaya, 1993 senesinde de Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nü bitirdi.

1991 senesinde Hürriyet Gazetesi'nde muhabir olarak çalışmaya başladı. gazetecilik mesleğine başladı. 
2000 senesinde Akşam Gazetesi'nde köşe yazarlığına başladı. 2003 senesinde de bu görevinin yanında SKYTÜRK Tv de Ankara Temsilciliği görevine başladı.

2005-08 yılları arasında ise Akşam Gazetesi’nin Ankara Temsilcisi olarak görev yaptı. 2008 yılı Kasım ayında da Akşam Gazetesi’nin Genel Yayın Yönetmeni olan Küçükkaya, 2013 senesinin Haziran ayına kadar bu görevde kaldı.

Eylül 2013 tarihinden itibaren de, Fox'ta daha önce Fatih Portakal'ın sunduğu Çalar Saat isimli programı sunmaya başladı.

İsmail Küçükkaya, 9 Temmuz 2016 tarihinde Eda Demirci ile nikah masasına oturdu.

İsmail Küçükkaya 15 Temmuz etkinliklerine katıldığını attığı tweetle duyurdu. İşte o tweet:

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 17:19
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