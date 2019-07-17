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İsmail Köybaşı'na Süper Lig ekibi talip oldu! Sürpriz takım

Son olarak Fenerbahçe forması giyen İsmail Köybaşı'na Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin talip olduğu belirtildi.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 14:13
İsmail Köybaşı'na Süper Lig ekibi talip oldu! Sürpriz takım

Fenerbahçe'den ayrılan futbolcunun menajeri kanalıyla Göztepe'ye haber yolladığı bildirilirken, transfere teknik direktör Tamer Tuna karar verecek.

Göztepe'de İsmail Köybaşı sesleri!

Kendisine kulüp arayan futbolcunun yıllık ücretinin 1.5 milyon Euro olduğu belirtilirken Tuna'nın onay vermesi halinde futbolcuyla Başkan Sepil pazarlık masasına oturacak. Kariyerinde 28 kez milli olan İsmail, Gaziantep'te 2 sezon, Beşiktaş'ta 7 sezon, F.Bahçe'de ise 3 sezon forma giydi. Sarılacivertli ekipte geçen sezon lig, kupa ve Avrupa Ligi olmak üzere 17 resmi maçta forma giyen 30 yaşındaki savunmacı Beşiktaş'ta birer kez Süper Lig ve kupa şampiyonluğu sevinci yaşadı.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 14:13
  1. Gaziantep
  2. İsmail Köybaşı
  3. Göztepe
  4. Fenerbahçe
  5. Süper Lig

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