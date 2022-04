İsmail Kartal'dan Mert Hakan'a uyarı

Fenerbahçe'de son dönemde performansı artan Mert Hakan Yandaş saha içindeki tavırlarıyla teknik heyetin dikkatini çekti. Her pozisyonun içerisinde yer alan ve hakemle sık sık diyaloğa giren tecrübeli oyuncuya Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'dan videolu uyarı geldi.

Kurmaylarına derbi maçı için bir video hazırlatan İsmail Hoca, odasına çağırdığı Mert Hakan'la özel bir görüşme gerçekleştirdi.

Ajansspor'da yer alan habere göre; sarı lacivertlilerin son dönemdeki çıkışında özellikle sahadaki hırsı ve enerjisiyle takıma büyük katkı yapan Mert Hakan'a “Gördüğün gibi her tartışmalı pozisyonun içindesin” diyen Kartal, “Her tartışma içinde hakemin yanında olman takıma zarar verecek. Bu kadar çok olayların içinde olmanı anlıyorum, çok hırslısın, kazanma arzun çok yüksek ve haksızlığa gelemiyorsun. Ama buna bir dur demen lazım. Sen takımın çok önemli bir oyuncususun. Ve biz seni saha içinde oynarken görmek istiyoruz. Göreceğin her türlü kart bize bu yolda zarar verecek ve takımı yanlız bırakmanı istemiyoruz. Bize bu çok zorlu yolda lazımsın. Artık daha çok dikkatli olman lazım.” şeklinde uyarıda bulundu.

Mert Hakan ise İsmail Kartal'ın bu yapıcı uyarısının ardından, “Hocam artık daha çok dikkat edeceğim” diyerek cevap verdi.

Geçtiğimiz sezonun başında Sivasspor'dan bedelsiz olarak Fenerbahçe kadrosuna dahil olan 27 yaşındaki futbolcu bu sezon sarı lacivertli formayla 28 maça çıkarken, 2 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.