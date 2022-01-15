İsmail Kartal'dan, Löw sorusuna cevap!

Fenerbahçe'yle ikinci dönemindeki ilk maçına Antalyaspor karşısında çıkan İsmail Kartal, "Oyunumuz da takım da gelişecek" dedi. Kartal, takımla anılan Joachim Löw için de, "Löw konusu bugün konuşulacak konu değil" ifadelerini kullandı.

Antalyaspor karşısında beraberliğini değerlendiren İsmail Kartal ilk olarak eski talebesi Ahmet Çalık'ı andı. Ahmet Çalık için, "Kardeşimin mekanı cennet olsun" diyen İsmail Kartal, "Onu Konyaspor'a ben transfer etmiştim. Böyle bir kazadan hayatını kaybetmesinden dolayı çok üzgünüm. Çok iyi bir insandı. Altyapıdan gelen çocuklara harçlık veriyordu. Onlarla ilgileniyordu, onlara krampon alıyordu. Değer veriyordu. Çok iyi bir insandı" dedi.

Takımdaki oyunculara sahip çıkan İsmail Kartal, "Bunların hepsi bizim oyuncularımız. Elimizdeki oyuncuları en iyi şekilde değerlendiremeye çalışıyorum. Bugün Ferdi yüzde yüz hazır olmamasına rağmen sol bek oynadı. Sonrasında Muhammed'i aldık. Oyunu elimizde tutmaya çalıştık. Ama olmadı. Biz Fenerbahçeyiz. Zamanla yarışıyoruz. Zamanımız yok. Maalesef üç günde bir maç oynadığımız için onların aramıza dönmesini bekliyoruz" diyerek zamana ihtiyaçları olduğuna vurgu yaptı.

İsmail Kartal ismi Fenerbahçe ile anılan Alman teknik adam Joachim Löw sorusuna ise, "Löw konusu bugün konuşulacak konu değil. Önceliğimiz takımımızın daha iyi olması. Fenerbahçe bana ne zaman ihtiyaç duyarsa koşulsuz geldim. Bundan sonra da öyle olacaktır. Diğer konular yönetimin kurulunu ilgilendiriyor” yanıtını verdi.