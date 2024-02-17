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Spor İsmail Kartal'dan camiaya şampiyonluk mesajı
Spor

İsmail Kartal'dan camiaya şampiyonluk mesajı

Yeniakit Publisher
2024-02-17 16:31:00 - 2024-02-17 16:32:19
İsmail Kartal'dan camiaya şampiyonluk mesajı

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Rizespor maçı öncesi takıma ve camiaya şampiyonluk mesajı verdi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, ligde Rizespor ile oynayacakları maç öncesinde Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'na konuştu.

İsmail Kartal, "Son haftalarda sadece bitiricilik konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Bunu da düzelteceğiz. Herkes bize güvensin. Biz bu sene şampiyon olacağız." şeklinde konuştu.

"HERKES ÇOK MUTLU"

"Oyunun her alanında, bütün istatistiklerde hep lig lideriyiz. Rekorları alt üst ediyoruz." sözlerini kullanan deneyimli teknik adam, son olarak, "Takım içinde kavga huzursuzluk kesinlikle yok. Herkes çok mutlu." sözlerini sarf etti.

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