İsmail Kartal'a çok ağır sözler!
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’ın Roma maçının ardından istifa edip kısa süre sonra görevine dönmesi, Ahmet Çakar’ın sert eleştirilerine neden oldu. Çakar, ani istifa kararından vazgeçerek yeniden takımın başına geçen Kartal’ı ağır sözlerle eleştirdi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’ın Roma maçının ardından istifa edip kısa süre sonra görevine dönmesi, Ahmet Çakar’ın sert eleştirilerine neden oldu. Çakar, ani istifa kararından vazgeçerek yeniden takımın başına geçen Kartal’ı ağır sözlerle eleştirdi.
Ahmet Çakar, önce istifa eden ardından da geri dönen İsmail Kartal'ı sert bir dille eleştirdi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Roma maçı sonrası ani bir kararla istifa etmişti.
Spor yorumcusu Ahmet Çakar, başkan Aziz Yıldırım'ın isteği üzerine görevine geri dönen İsmail Kartal'ı sert bir dille eleştirdi.
"FENERBAHÇE HAİNLİĞİDİR"
Çakar, "Roma maçından sonra istifa etmek Fenerbahçe hainliğidir. Bundan sonra İsmail Kartal; ''Ben Fenerbahçeliyim'' ve ''Fenerbahçe'nin çocuğuyum, neferiyim'' gibi hokkabaz laflara sığınmasın." dedi.