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30 yaşındaki genç sır oldu: Ekipler her yerde Suat'ı arıyor!

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IHA Giriş Tarihi:

30 yaşındaki genç sır oldu: Ekipler her yerde Suat'ı arıyor!

Muş’un Hasköy ilçesinde 31 Ağustos’tan bu yana kendisinden haber alınamayan 30 yaşındaki Suat Balkaya için arama çalışmaları sürüyor.

#1
Foto - 30 yaşındaki genç sır oldu: Ekipler her yerde Suat'ı arıyor!

Hasköy ilçesine bağlı Büvetli köyünde yaşayan Suat Balkaya'dan haber alamayan ailesi, durumu 2 gün sonra jandarma ekiplerine bildirdi.

#2
Foto - 30 yaşındaki genç sır oldu: Ekipler her yerde Suat'ı arıyor!

İhbar üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı. Çalışmalara AFAD ekiplerinin de dahil olmasıyla Büvetli köyü meydanında kriz merkezi oluşturuldu.

#3
Foto - 30 yaşındaki genç sır oldu: Ekipler her yerde Suat'ı arıyor!

Toplam 46 personel ve 14 araçla sürdürülen arama çalışmalarında köy çevresi, metruk binalar, su depoları ve Çaksor Deresi kontrol ediliyor.

#4
Foto - 30 yaşındaki genç sır oldu: Ekipler her yerde Suat'ı arıyor!

Ekipler karadan arama çalışmalarını sürdürürken, dronlarla da bölgenin havadan taramasını gerçekleştiriyor. Suat Balkaya'yı bulmak için ekiplerin bölgedeki arama çalışmaları devam ediyor.

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