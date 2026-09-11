30 yaşındaki genç sır oldu: Ekipler her yerde Suat'ı arıyor!
Muş’un Hasköy ilçesinde 31 Ağustos’tan bu yana kendisinden haber alınamayan 30 yaşındaki Suat Balkaya için arama çalışmaları sürüyor.
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Muş’un Hasköy ilçesinde 31 Ağustos’tan bu yana kendisinden haber alınamayan 30 yaşındaki Suat Balkaya için arama çalışmaları sürüyor.
Hasköy ilçesine bağlı Büvetli köyünde yaşayan Suat Balkaya'dan haber alamayan ailesi, durumu 2 gün sonra jandarma ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı. Çalışmalara AFAD ekiplerinin de dahil olmasıyla Büvetli köyü meydanında kriz merkezi oluşturuldu.
Toplam 46 personel ve 14 araçla sürdürülen arama çalışmalarında köy çevresi, metruk binalar, su depoları ve Çaksor Deresi kontrol ediliyor.
Ekipler karadan arama çalışmalarını sürdürürken, dronlarla da bölgenin havadan taramasını gerçekleştiriyor. Suat Balkaya'yı bulmak için ekiplerin bölgedeki arama çalışmaları devam ediyor.
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