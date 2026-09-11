Sana ne oldu böyle Cem Yılmaz! Son halini gören inanamadı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Geride bıraktığımız haftalarda geçirdiği kalp krizi sonrası anjiyo olan ve bir süre yoğun bakımda yatan Cem Yılmaz'ın son halini gören inanamadı.
Geçtiğimiz haftalarda Çanakkale'deki yazlığında fenalaşarak hastaneye kaldırılan ve anjiyo olan Cem Yılmaz, zorlu tedavi sürecini geride bıraktı.
Taburcu edildikten sonra ilk kez bir organizasyonda görüntülenen Cem Yılmaz, son haliyle dikkat çekti.
Cem Yılmaz'ın baston kullandığı görüldü.