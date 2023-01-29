İsmail Kartal'a büyük tepki! Koca şehir ayaklandı...

İsmail Kartal'ın Gaziantep FK'ye imzası son anda yattı. Erol Bulut'la vedalaşan Gaziantep FK, teknik direktörlük görevi için İsmail Kartal ile anlaşmıştı ancak şehirde hocaya gelen tepkiler üzerine başarılı teknik adam anlaşmayı bozdu.

İsmail Kartal'ın yeni adresinin Gaziantep FK olması beklenirken sürpriz bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe sonrası birçok takımla görüşen ancak anlaşma sağlayamayan İsmail Kartal, Gaziantep FK ile el sıkışsa da imzadan son anda vazgeçti.

Olay Medya'ya göre; İsmail Kartal Fenerbahçe'de sergilediği müthiş performansla dikkat çekmiş ve sezon sonunda beklenmedik şekilde Sarı-Lacivertlilerden ayrılmıştı. Samsunspor başta olmak üzere birçok takımdan teklif alan İsmail Kartal, yüksek maaş talebi sebebiyle hiçbir ekiple anlaşma sağlayamamıştı.

İsmail Kartal'ın son talibi ise Gaziantep FK oldu. Erol Bulut ile yolları ayıran Kırmızı-Siyahlılar, teknik direktörlük koltuğu için İsmail Kartal ile temas kurdu. Gaziantep FK başarılı hocayla anlaşma sağlarken imzalar son anda yattı. Anlaşmanın bozulma sebebi ise şok etti!

İddiaya göre Gaziantepli taraftarlar İsmail Kartal'a büyük tepki gösterdi. Daha önce de Gaziantep FK'yi çalıştıran İsmail Kartal, şehrin kendisine gösterdiği tepki sonrası anlaşmayı bozdu. Kulübe zarar vermek istemediğini belirten başarılı teknik direktör, kararını kulübe iletti.

Bu gelişme üzerine Gaziantep FK rotasını diğer adaylara kırdı.