İsmail Kartal, Süper Lige geri dönüyor!

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de görev alan ve başarı sonuçlara imza atan İsmail Kartal ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Başarılı çalıştırıcının, sarı lacivertlilerden ayrılmasının ardından yeni adresi merak konusu olmuştu. Süper Lig'de kötü sonuçlar alan o takım, Kartal için harekete geçti.

Ligin ilk haftasını bay geçen Hatayspor, Serkan Özbalta yönetiminde sonraki haftalarda çıktığı 5 maçta 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Sezona böylesine kötü bir giriş yapan ve dün akşam Konyaspor'a karşı alınan mağlubiyetle koltuğu sallantıya geçen Serkan Özbalta her an görevinden ayrılabilir.

Akşam'a göre, Hatayspor'da Serkan Özbalta'nın olası ayrılığı sonrası gözler ilk olarak İsmail Kartal'a çevrilecek.

Taraftarların sosyal medyadan hakkında methiyeler düzdüğü İsmail Hoca şu an boşta bulunuyor. Son olarak Fenerbahçe'de görev alan İsmail Kartal, Hatayspor'un başına geçebilir.

Hocalık kariyerinde Karabükspor, Sivasspor, Mardinspor, Altay, Malatyaspor, Orduspor, Konya Şekerspor, Eskişehirspor, Gaziantepspor, Ankaragücü, Çaykur Rizespor, Konyaspor ve Erzurumspor olan İsmail Kartal, Fenerbahçe'de görev aldığı dönemlerle sükse yarattı.

İsmail Hoca, Fenerbahçe'deki ilk döneminde 46 maça çıkıp 2.17 puan ortalaması yakalarken, geçtiğimiz sezon ikinci Fenerbahçe döneminde yine farkını ortaya koydu. Kartal, her ne kadar 1.95'lik bir puan ortalamasına sahip olsa da, ligde havlu atmış olan Kanarya'yı şampiyonluk yarışına yaklaştırıp ligi 2. bitirmesiyle taraftararın gönlünde taht kurdu.