İsmail Kartal ilk galibiyetini alabilecek mi?
Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında bugün Altay'ı ağırlayacak. İsmail Kartal'ın ilk maçında Antalyaspor ile berabere kalan Sarı-Lacivertliler Altay karşısında galibiyet arayacak
Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında bugün Altay'ı ağırlayacak.
Bugün Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.
Fenerbahçe-Altay karşılaşması beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayımlanacak.
Süper Lig'de geride kalan 21 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, haftaya 33 puanla 6. sırada girdi.
Süper Lig'de 14 maçtır galip gelemeyen, son 6 müsabakadan da mağlup ayrılan Altay ise 18 puan ve averajla 18. basamakta yer aldı.
İki takım arasında ligin ilk yarısında İzmir'de oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 2-0 kazanmıştı.
FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK
Fenerbahçe'de Altay müsabakası öncesi eksik oyuncuların fazlalığı dikkati çekiyor.
Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Berke Özer, Filip Novak ve Enner Valencia ile bireysel çalışmalarını sürdüren Altay Bayındır'ın kadroda yer alması beklenmiyor.
Fenerbahçe'de 5 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Sarı-lacivertlilerde Luiz Gustavo, Filip Novak, Serdar Aziz, Attila Szalai ve İrfan Can Kahveci, 4. sarı kartlarını görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 23. haftadaki Demir Grup Sivasspor müsabakasında görev yapamayacak.