  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor İsmail Kartal ilk galibiyetini alabilecek mi?
Spor

İsmail Kartal ilk galibiyetini alabilecek mi?

Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında bugün Altay'ı ağırlayacak. İsmail Kartal'ın ilk maçında Antalyaspor ile berabere kalan Sarı-Lacivertliler Altay karşısında galibiyet arayacak

Yeniakit Publisher
2022-01-19 12:41:00 -
İsmail Kartal ilk galibiyetini alabilecek mi?

Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında bugün Altay'ı ağırlayacak.

Bugün Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

Fenerbahçe-Altay karşılaşması beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayımlanacak.

Süper Lig'de geride kalan 21 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, haftaya 33 puanla 6. sırada girdi.

Süper Lig'de 14 maçtır galip gelemeyen, son 6 müsabakadan da mağlup ayrılan Altay ise 18 puan ve averajla 18. basamakta yer aldı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İzmir'de oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 2-0 kazanmıştı.

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Fenerbahçe'de Altay müsabakası öncesi eksik oyuncuların fazlalığı dikkati çekiyor.

Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Berke Özer, Filip Novak ve Enner Valencia ile bireysel çalışmalarını sürdüren Altay Bayındır'ın kadroda yer alması beklenmiyor.

Fenerbahçe'de 5 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde Luiz Gustavo, Filip Novak, Serdar Aziz, Attila Szalai ve İrfan Can Kahveci, 4. sarı kartlarını görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 23. haftadaki Demir Grup Sivasspor müsabakasında görev yapamayacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay