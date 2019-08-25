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İsmail Kartal: “Elimizdeki imkanlarla iki maçta 6 puan aldık”

RİZE (İHA) – Çaykur Rizespor’un teknik Direktörü İsmail Kartal, Sivasspor galibiyetinin ardından, “Bu kadar şanssız başlamamız ve elimizdeki imkanlarla iki maçta 6 puan aldık” dedi.

25 Ağustos 2019 Pazar 22:29
İsmail Kartal: “Elimizdeki imkanlarla iki maçta 6 puan aldık”

RİZE (İHA) – Çaykur Rizespor’un teknik Direktörü İsmail Kartal, Sivasspor galibiyetinin ardından, “Bu kadar şanssız başlamamız ve elimizdeki imkanlarla iki maçta 6 puan aldık” dedi.


Süper Lig Cemil Usta Sezonu’nun 2. haftasında Çaykur Rizespor, evinde ağırladığı Demir Grup Sivasspor’u 2-1’lik skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından yapılan basın toplantısında konuşan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, “Gençlerbirliği galibiyetinden sonra çok çalıştık. İlk yarı iyi bir mücadele oldu. İkinci ayrı daha disiplinli oynayarak rakibin sıkıntılı olduğu yerlerle ilgili buralarda daha aktif olmamızın gerektiğini anlattık. Kanatlarda biraz daha rakibin içine girerek arka alanları boşaltarak goller bulmak istiyorduk. Bütün planlarımız tuttu. İkinci yarıya gollerle başladık. Ardından bir net pozisyonumuz daha vardı. Samudio arkadaşına verse maçı kopartabilirdik. Boldrin oyunun son bölümlerinde oyundan düştü onun yerine Barış’ı aldık. El Kabir devreyi kapattı. En az 5-6 ay futbol oynayamayacak. Şanssız bir şekilde başladık. Elimizde bir tane santrfor vardı onun da ayağı kırıldı. Kanattan Samudio’u oraya çektik. Oğulcan’la da kamptan beri birlikteyiz. Mevcut şartlar içinde Oğulcan’ı her an oynayabilecekmiş gibi maça hazırladık, o da elinden geleni yaptı takım için. Bugün bu kadar şanssız maça başlamamız, 2-0’a kadar ortaya koyduğumuz hem mücadele hem öne geçmemize rağmen son 15 dakikada bir baskı yedik. Sivasspor da çok iyi bir takım. İskelet kadrosunu koruyan bir takım. 2-0’dan sonra hamleler yaptılar. 1 gol buldular, karambolden 1 tane daha atabilirdiler. Biz de atabilirdik. Sonuçta bu kadar şanssız ve elimizdeki imkanlarla iki maçta 6 puan aldık. Vermiş oldukları mücadeleden dolayı oyuncularımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 22:29
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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