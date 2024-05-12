Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği Başkanı İsmail Kandemir vefat etti.

İsmail Kandemir, Ayasofya'nın müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle Danıştay 10. Dairesinde dava açmış ve kazanmıştı.

86 yıl sonra cuma namazını kılmak ve tarihi ana tanıklık etmek için tekerlekli sandalye ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne, Bursa'dan gelen İsmail Kandemir şu ifadeleri kullanmıştı;

"Kuşlar gibi uçuyorum. İlk davayı 1994 yılında Danıştay'a açtım. O zaman yetkisizlikten reddedildi. Daha sonra Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği kurarak Ayasofya'nın camiden müzeye çevrilmesine ilişkin 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle Danıştay'a yeniden dava açtım. 50 tane dava açtım ve 2016 yılındaki son davayı kazandım. Kuşlar gibi uçuyorum ve sevinçliyim çok mutluyum. Başardık. Cumhurbaşkanımızla şimdi camide konuşup saf tutacağız. Torunumla geldim. Ayasofya benim için kızıl elma ve erişilmesi gereken bir ideal ve bu ideali gerçekleştirdik."

"Ayasofya davasını" kazanmasının ardından Haber7'ye konuşan Kandemir "Ayasofya benim için bir kızıl elma. 1966 yıllarında Ayasofya'ya gider gizli gizli namaz kılardım. Şimdi daha açıkta namaz kılmak için buraya geldim. 1966 yılından beri devam eden bir kızıl elma savaşı ve savaşta galibiyet" ifadelerini kullanmıştı.

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İsmail Kandemir 1945 yılında dünyaya geldi. Bursa'da yaşamını sürdüren İsmail Kandemir, Matematik öğretmeni olarak görev yaptı. 33 yıl boyunca aralıksız olarak öğretmen olarak çalışan İsmail Kandemir, Çevreye Hizmet Derneği'nin kurucusu olup 5 caminin açılmasına öncülük etmiştir. Kandemir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da matematik öğretmeniydi.