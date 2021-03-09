İsmail ise dayak atan, hiç bulaşmaz çekilir aradan! 'İstanbul Sözleşmesi' diye tepinen Canan Güllü tiyatroları

FOX TV'nin haber sunucusu İsmail Küçükkaya'nın eski eşi Eda Demirci, 3 yıl süren evliliği boyunca hem piskolojik hem de fiziksel şiddet gördüğünü geçtiğimiz aylarda tüm Türkiye'ye açıklamıştı. Eda Demirci'nin şiddet gördüğü dönemde kendisine ulaşmaya çalıştığı, ancak o dönem Demirci'ye sırtını dönen Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) Başkanı Canan Güllü, bugün komik bir açıklamayla gündeme geldi.

'İstanbul Sözleşmesi kaldırılsın' diyen her kişi adına yargıda dava açacağız"

Eda Demirci'nin eşi İsmail Küçükkaya'dan psikolojik ve fiziksel şiddet gördüğü dönemde Demirci'ye sırtını dönen ve görüşmek istemeyen Güllü, bugün İstanbul Sözleşmesi çıkışıyla riyakarlığa soyundu. Eşinden dayak yiyen Demirci için oralı olmayan Güllü, ‘Kadına yönelik şiddeti engelleyen yasa’ diye pompalanan ancak eşcinselliği meşrulaştıran İstanbul Sözleşmesi'nin kadın haklarını savunduğunu iddia ederek karşı olana dava açacaklarını ifade etti. Adeta bugün bir tiyatro oyunu sergileyen Güllü, ‘İstanbul Sözleşmesi kaldırılsın’ diyen her kişi adına yargıda dava açacağız" dedi.