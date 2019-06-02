İsmail Hakkı Pekin yeniakit.com.tr’ye konuştu: Türkiye S-400’leri almak zorundadır

Mehmet Özmen Yeniakit.com.tr

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi almasının ABD ile ilişkilerde gerginlik sürerken, Eski Genelkurmay İstihbarat Dairesi Başkanı İsmail Hakkı Pekin, konuya ilişkin yeniakit.com.tr’ye özel değerlendirmelerde bulundu.

“S-400 Akdeniz ve Ortadoğu’da Türkiye’nin gücünü artıracak bir silahtır”

S-400 alımı stratejik ve siyasi bir konu olduğunu belirten Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, “Çünkü S-400 Türkiye’nin özellikle Akdeniz’de ve Ortadoğu’da gücünü artıracak ve dengeleri değiştirecek bir silahtır. İkinci konu da S-400 ile ilgili olarak S-400’ü evet, Ruslardan alıyoruz NATO’nun içerisindeyiz. NATO da Amerika ile birlikteyiz. NATO Amerika’nın bir pazarı, hem siyasi olarak hem de askeri olarak kullandığı bir kuruluş ve aynı zamanda Amerika’nın bütün milli menfaatlerine göre kullandığı bir teşkilat diye söyleyebiliriz.” açıklamasında bulundu.

“Asıl sorun S-400’le Türkiye’ nin Doğu Akdeniz’de ve Orta Doğu’da gücünü artıracak olmasıdır"

Türkiye’nin Amerikan standardizasyonunun S-400’le önüne geçeceğini ifade eden Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, şöyle konuştu:

“Amerikan Standardizasyonunu bırakıp, Rusya’dan S-400 alıyorsunuz ya da almaya mecbur bırakılıyorsunuz. Bu çok stratejik bir karardır. Türkiye açısından S-400’ün önemi işte tam da buradan geliyor. ‘Teknik olarak mevcut sisteme uyum sağlamaz’ şeklindeki iddialar ikinci, üçüncü planda olan konulardır. Asıl sorun S-400’ ün Rusya’dan alınması, stratejik bir silah olması, stratejik bir karar olması ve Türkiye’ nin Doğu Akdeniz’de ve Orta Doğu’da gücünü artıracak olmasıdır. Türkiye S-400’ü kullanmaya başladığı andan itibaren, NATO’ya muhtaç olmadan stratejik kararlar verebilecek ya da bağımsız kararlar alabilecek. Asıl korkulan konu da buradan kaynaklanıyor. Yani Türkiye kendi göbeğini kendisi keseceği bir duruma ulaşmış olacak. S-400’ü Türkiye almak durumundadır. Türkiye’nin S-400’e ihtiyacı vardır.”



“Türkiye’nin S-400’den vazgeçmesi demek Orta Doğu’da ve Doğu Akdeniz’de Ruslarla karşı karşıya gelmesi demektir”

Rusya’nın S-400’leri İran’a vermeyip Türkiye’ye verdiğini hatırlatan Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, “Bize vermesinin nedeni ne? Çünkü Putin Türkiye ile ABD ve Türkiye’ nin NATO arasında ki bir çatlağı büyütmeye çalışıyor ve Türkiye’ yi yanına almaya çalışıyor. O zaman asıl sorun burada. O zaman Türkiye’nin S-400’den vazgeçmesi demek Orta Doğu’da ve Doğu Akdeniz’de Ruslarla karşı karşıya gelmesi demektir. Suriye’de Ruslarla karşı karşıya gelmesi demektir. Peki, vazgeçmediği zaman ne olacak? Amerika ile karşı karşıya geliyor.” şeklinde konuştu.

“Amerikalıların Türkiye’ye gerçekten ihtiyaçları var”

Türkiye’nin S-400’leri Rusya’dan alması sonrasındaki Türk-ABD ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulunan Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, şunları söyledi:

“Amerikalıların Türkiye’ ye gerçekten ihtiyaçları var ve Türkiye Amerikalılar için çok önemli bir ülke. S-400’leri Türkiye’ nin alması gerekiyor, alacak ve S-400’ü aldığı zamanda ABD en fazla bir miktar daha ambargo koyabilir S-35’lere. Vermezse vermesin S-35’leri. Ama Türkiye’ye S-35’leri vermek durumundadır. S-35’ler de çok maliyetli uçaklardır. Çok fazla işletme, idare maliyetleri var. Zaten Türk Hava Kuvvetleri şuanda Amerika’ya % 90-95 oranında bağımlı durumundadır. S-35’i aldığımızda bu bağımlılık % 100 olacaktır.”

“S-400’le ABD’ye karşı denge sağlanacak”

ABD’ye karşı olan bağımlılığa karşı S-400’lerin alınmasıyla Akdeniz’de bir denge sağlanacağını ifade eden Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, “Kime karşı sağlayacağız Akdeniz’de dengeyi? Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan, İsrail, Mısır’ ın ve onu destekleyen ABD ve AB’ye karşı orada denge sağlamış olacağız. Ve Suriye’de ki S-400’leri düşünürseniz, Türkiye’de o S-400’leri de oraya koyduğu zaman kendi bölgesine Doğu Akdeniz’de veyahut da Orta Doğu’da çok önemli bir avantaja sahip olacak ve hatta Rusya’ nın bile hava savunması belki Doğu Akdeniz’den başlayacaktır.” dedi.

“S-400’ler Aksaz Deniz Üssü’ne kurulacak”

En çok tartışılan “S-400’ler Türkiye’de nereye getirilecek?” sorusuna da yanıt veren Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, “Türkiye S-400’leri büyük ihtimalle Aksaz Deniz Üssü’ne kuracaktır. Doğu Akdeniz’i kontrol etmek için orada gemi bulunduruyoruz. Doğu Akdeniz’i örtecek şekilde Aksaz Deniz Üssü’ne kurulacağını düşünüyorum.” şeklinde konuştu.

“Türkiye milli menfaatleri konusunda bağımsız hareket etme kabileyeti kazanacak”

Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, sözlerini şöyle tamamladı:

“ABD’nin karşı çıkmasının ana nedeni Türkiye’nin hava savunma konusunda kendisine bağlı olmadığı ve dolayısıyla milli menfaatlerle ilgili konularda bağımsız karar alabilme imkân ve kabiliyeti veren bir sistem bu sistem. Biz şimdi diyelim ki bir harekâta başladık bir yerde Fırat’ ın Doğusu’nda. Orada sizin hava savunma sisteminiz olmadığı için çok rahatlıkla sizin uçaklarınızı orada düşürebilirler. Ama hava savunma sisteminiz olsa o zaman çok rahatlıkla hava savunma sisteminin şemsiyesi altında siz harekât yaparsınız. Şimdi onu yapamıyoruz. Amerika’ nın hava savunmasına yani Amerika’ nın hava sahasını kontrolüne mani olamıyoruz. Onun için böyle bir sistem gerekiyor. Amerika bunun için istemiyor. Rus yapımı bir silah ve NATO’da Rusya’yı tehdit olarak gösteriliyor ve tehdit olarak gösterildiği için Türkiye’ nin bu silahı alması NATO ülkelerine örnek olacak. S-400’le Türkiye milli menfaatleri konusunda bağımsız hareket etme imkan ve kabiliyeti kazanacaktır.”