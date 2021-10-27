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Gündem İsmail Hakkı Pekin: Ülkeyi savunamazsınız
Gündem

İsmail Hakkı Pekin: Ülkeyi savunamazsınız

Canlı yayında açıklamalarda bulunan Genelkurmay eski İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin, Meclis'te oylaması yapılan ve CHP ve HDP'nin ret oyuna rağmen AK Parti ve MHP'nin oyları ile geçen tezkereyle ilgili flaş bir açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-10-27 22:40:00 -

CNNTürk'te konuşan İsmail Hakkı Pekin, Tezkere geçmese ne olurdu sorusuna değinirken "Tüm birliği geri çekmeniz gerekiyor. Ama ben Milli Savunma Bakanı veya Genelkurmay Başkanı olsam askerimi çekmezdim, Meclis'i dinlemezdim, Cumhurbaşkanı'nı da dinlemezdim, böyle saçma sapan birşey olabilir mi" dedi.

Meclis kararını dinlememenin yaptırımı olabileceğini kabul eden Pekin, "Ancak birilerinin bazı şeyleri göze alması gerekir. Onları göze almazsınaz o zaman ülkeyi savunamazsınız." dedi.

Tezkerenin geçmemesinin İdlib'in, Zeytin Dalı Harekat bölgesininin El Bab'ın boşaltılması anlamına geldiğini, bu yerlere de PKK'nın yerleşeceğini anlatan İsmail Hakkı Pekin, "Boşaltılan yerlerle kalmayaca bu kez ülkeye HTŞ dahil olmak üzere teröristler gelecekti, Bu mümkün mü, o yolların kontrolü Türk askerinin elinde. Bir de ümit verdiğiniz, yetiştirdiğiniz Suriye Milli Ordusu var. Onları da orada bıracakmıydık" diye sordu.

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