İsmail Hakkı Pekin: Türkiye acilen münhasır ekonomik bölge (MEB) ilan etmeli

Milli ekonomi ilkesini hayata geçirmeye çalışan ve özellikle enerjide dışa bağımlılığı sona erdirmek isteyen Türkiye, Doğu Akdeniz’de ve Karadeniz’de petrol ve doğal gaz arama çalışmalarına başladı. Zengin yer altı kaynaklarına sahip olan Doğu Akdeniz’de kendi kıta sahanlığı içinde çalışmalar yapan Türkiye, Libya ile anlaşma yaparak faaliyet alanını genişletti. Uluslararası hukuku gözeten söz konusu anlaşmanın ardından Avrupa Birliği Türkiye’yi engellemek için harekete geçti. Yunanistan’ı yem olarak kullanan Avrupa Birliği, sondaj faaliyetlerini engellemek için Atina hükümetine deyim yerindeyse gaz verdi. Yunanistan ise peş peşe provokasyonlara imza atarak Türkiye’ye savaş tehditleri dahi savurdu.

Türkiye ile Libya arasındaki anlaşmayı tanımayan Yunanistan, sözde Türkiye’yi sıkıştırmak için Mısır ve İtalya ile hiçbir hukuki dayanağı olmayan münhasır ekonomik bölge (MEB) anlaşması da yaptı.

Avrupa’nın peş peşe provokasyonları ve Yunanistan’ın küstah tutumu sonrası bölgede artan gerilime ilişkin Yeni Şafak gazetesine konuşan Genelkurmay İstihbarat Daire Eski Başkanı İsmail Hakkı Pekin, Atina’nın yeni provokasyon peşinde olduğunu belirterek Türkiye’nin acilen MEB anlaşması yapmak gerektiğini savundu.

“Zaten bu bölgeler bizim olur”

Atina’nın Meis Adası’nın kullanarak Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile MEB anlaşması yapabileceğini belirten İsmail Hakkı Pekin, Türkiye’nin Libya ile yaptığı anlaşmayla Doğu Akdeniz’deki sınırlarını belirlediğini, şimdi de doğu sınırlarını belirlemesi gerektiğini söyledi. “Burada sanki İsrail ve Mısır ile anlaşma yapmış gibi 'münhasır ekonomik bölge' ilanı hemen yapılmalı.” diyen Hakkı Pekin, söz konusu iki ülke ile birlikte doğu sınırlarını belirleyeceğimizi belirterek “Zaten bu bölgeler bizim olur” diye konuştu.

“Konu artık enerji değil”

İsmail Hakkı Pekin, Doğu Akdeniz’deki temel konunun artık enerji değil, güvenlik sorunu olduğunu vurguladı. Türkiye’nin bölgede kışkırtılmaya çalışıldığını ifade eden Pekin, Avrupa’nın Yunanistan’a yardım ederek Türkiye’yi tahrik ettiğinin altını çizdi. Türkiye’ye hata yaptırıp dünya kamuoyunun gözünde zora düşürmeyi planladıklarını belirten eski istihbarat daire başkanı, “Yunanistan Meis Adası'na 30 adam göndermiş, bin komando tugayı gönderse ne olur? F-16'lar dört tane bomba atar, burada asker kalmaz. Yunanistan'ın bunu yapma amacı var. Ben bunu buraya adam gönderirim, burada bunu da yaparım diyor. 2 bin adanın hepsine asker gönderseler konuşturulursa, Yunanistan karasında savaşacak asker kalmaz.” değerlendirmesinde bulundu.

Pekin, Yunanistan’ın provokasyonlarının karşısında Türkiye’nin tüm tedbirleri alması gerektiğini ama diplomasiye öncelik verilmesi gerektiğini vurguladı.

Fransa’nın planını da analiz eden Pekin, Paris hükümetinin Türkiye’yi Sahel bölgesinde, Afrika’da ve Ortadoğu’da rakip olarak gördüğünü belirterek, rekabeti önlemek için Yunanistan’ı kullandıklarını söyledi.