0553 313 94 23

İsmail Hacıoğlu kimdir kaç yaşında? İsmail Hacıoğlu hayatı

Oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun hayatı hayranları tarafından merak ediliyor. İsmail Hacıoğlu, 1985 doğumludur. Kameralar karşısına ilk kez Bana Şans Dile isimli sinema filmi ile geçen ünlü oyuncu birçok yapımda rol almıştır. Peki, İsmail Hacıoğlu kimdir? İsmail Hacıoğlu kaç yaşında ve nereli? İsmail Hacıoğlu hangi filmlerde oynadı? İşte İsmail Hacıoğlu'nun hayatı...

18 Eylül 2019 Çarşamba 22:47
İsmail Hacıoğlu kimdir kaç yaşında? İsmail Hacıoğlu hayatı

Oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun hayatı hayranları tarafından merak ediliyor. İsmail Hacıoğlu, 1985 doğumludur. Kameralar karşısına ilk kez Bana Şans Dile isimli sinema filmi ile geçen ünlü oyuncu birçok yapımda rol almıştır. Peki, İsmail Hacıoğlu kimdir? İsmail Hacıoğlu kaç yaşında ve nereli? İsmail Hacıoğlu hangi filmlerde oynadı? İşte İsmail Hacıoğlu'nun hayatı...

İsmail Hacıoğlu kimdir?

smail Hacıoğlu, 30 Kasım 1985 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. İsmail Hacıoğlu aslen Bulgaristan'lıdır, babası eski Fenerbahçeli futbolcu Bulgar Mehmet lakaplı Mehmet Hacıoğlu'dur. Oyunculuğa ilkokul 5. sınıftayken piyeslerde oynayarak başlayan İsmail Hacıoğlu, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü’nde oyunculuk eğitimi aldı. Ardından Mimar Sinan Üniversitesi, Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nü kazanan Hacıoğlu okulu ilk senesinde bıraktı.

2003 yılında çekilen Karşılaşma filmindeki performansıyla 40. Antalya Altın Portakal Film Festivali “Umut Veren Genç Oyuncu Ödülü” kazandı. 2010 yılında çekilen Çakal filmindeki performansıyla 16. Sadri Alışık Ödülleri’nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’ne layık görülen Hacıoğlu 2010 yılında oyuncu Vildan Atasever ile evlendi. Çift 21 Ocak 2015 tarihinde boşandı. Hacıoğlu, 5 Şubat 2016’da Duygu Kaya ile evlendi. Bu evliliğinden Yemin isminde bir kızı vardır.

İlk oyunculuk deneyimini 2001 yılında rol aldığı Bana Şans Dile isimli sinema filminde canlandırdığı Çağlar karakteri ile yaşayan İsmail Hacıoğlu; Sonsuz Bir An, Meryem, Sinyora Enrica ile İtalyan Olmak, Sonsuz, Çakal, Bana Şans Dile, Karşılaşma, Anlat İstanbul, Sınav, Kabadayı, Hoşçakal Güzin, Vali, Gökten 3 Elma Düştü, Başka Semtin Çocukları, Ayla gibi pekçok dizi ve filmde rol almıştır. Şimdilerde Star TV ekranlarında yayınlanan Çocuk dizisinde Hasan karakterine hayat veren İsmail Hacıoğlu, 1.86 metre boyunda, 74 kilo ve Yay burcudur.

Ödülleri:

2003 – 40. Antalya Film Şenliği – Umut Veren Genç Oyuncu – Karşılaşma
2003 – 15. Ankara Film Festivali – Mehmet Emin Toprak Umut Veren Yeni Erkek Oyuncu – Karşılaşma)
2003 – 25. Siyad Türk Sineması Ödülleri – Yılın Umut Veren Sanatçısı – Karşılaşma
2004 – 11. ÇASOD “En İyi Oyuncu” Ödülleri – Umut Veren Erkek Oyuncu – Karşılaşma
2009 – 20. Ankara Film Festivali – En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu – Gökten Üç Elma Düştü
2011 – 16. Sadri Alışık Ödülleri – “Yılın En İyi Erkek Oyuncusu” – Çakal

İsmail Hacıoğlu’nun’ün rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Çocuk (Hasan) (TV Dizisi)
2019 – Şuursuz Aşk (Sinema Filmi)
2018 – Mehmetçik Kutül Amare (Üsküplü) (TV Dizisi)
2017 – Ayla (Süleyman Dilbirliği) (Sinema Filmi)
2015 – Zeyrek ile Çeyrek ‘Bir Ramazan Temaşası’ (Meftun) (TV Dizisi)
2015 – Kafes (Mehmet Sipahi) (Sinema Filmi)
2015 – Sonsuz Bir An (Sinema filmi)
2013 – Osmanlı Tokadı ( Fatih Sultan Mehmet) (TV Dizisi)
2013 – Meryem (Murat) (Sinema Filmi)
2011 – Şüphe (Aziz Kutlu) (TV Dizisi)
2011 – Türkan (Mustafa) (Sinema Filmi)
2011 – Firar (Civan) (TV Dizisi)
2010 – Çakal (Akın) (Sinema Filmi)
2010 – Sinyora Enrica ile İtalyan Olm… (Ekin) (Sinema Filmi)
2009 – Sonsuz (Volkan) (Sinema Filmi)
2008 – Vali (Sarp Uçar) (Sinema Filmi)
2008 – Sarıkamış Beyaz Hüzün (Delikanlı) (Sinema Filmi)
2008 – Hızlı Yarışçı (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)
2008 – Hoşçakal Güzin (Serkan) (TV Filmi)
2008 – Gökten Üç Elma Düştü (Ali) (Sinema Filmi)
2008 – Gece Sesleri (Yağız Haksever) (TV Dizisi)
2008 – Beni Unutma (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)
2008 – Başka Semtin Çocukları (Veysel) (Sinema Filmi)
2007 – Sinekli Bakkal (Onur) (TV Dizisi)
2007 – Kabadayı (Murat) (Sinema Filmi)
2006 – Sınav (Mert) (Sinema Filmi)
2005 – Beyaz Gelincik (Memed Ali Aslanbaş) (TV Dizisi)
2004 – Anlat İstanbul (Fiko) (Sinema Filmi)
2003 – Bir İstanbul Masalı (Ozan Kozan) (TV Dizisi)
2002 – Koçum Benim (Ali) (TV Dizisi)
2002 – Karşılaşma (Osman) (Sinema Filmi)
2001 – Hiçbir yerde (Halim in Kardeşi) (Sinema Filmi)
2001 – Bana Şans Dile (Çağlar) (Sinema Filmi)

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Eylül 2019 Çarşamba 22:47
  1. İstanbul
  2. Antalya
  3. Ankara
  4. İsmail Hacıoğlu
  5. İsmail Hacıoğlu kimdir
  6. İsmail Hacıoğlukaç yaşında
  7. İsmail Hacıoğlu nereli
  8. hayatı
  9. İsmail Hacıoğlu biyografi
  10. İsmail Hacıoğlu filmleri
  11. İsmail Hacıoğlu kafes

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Abdurrahman Dilipak: İsrail'de zalimler ile işbirlikçileri de kaybetmiştir
    1. Abdurrahman Dilipak: İsrail'de..
    2. Osmanlı Devleti'nin kurucusu kimdir? |..
    3. Trump'tan İran için 'askeri müdahale'..
    4. Beşiktaş Slovan Bratislava UEFA maçı..
    5. Bakan Gül'den FETÖ çıkışı: Dün aynı..
    6. Jandarma 4. grup Uzman erbaş alımı ne..
    7. İsmail Hacıoğlu kimdir kaç yaşında?..
    8. MHP Konya İl Başkanı görevinden alındı
    9. UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın..
    10. Galatasaray rakibini deviremedi!
    11. Kabızlığa ne iyi gelir? Kabızlığı..
    12. MHP Çanakkale İl Başkanı istifa etti
    13. MHP Antalya İl Başkanı istifa etti
    14. Suudi Arabistan, o ülkeden yardım..
    15. Club Brugge Galatasaray maçı sonucu!
    16. Erdoğan'ın ABD'ye 2 hafta süre..
    17. Milat Gazetesi’nde bayrak değişimi
    18. Allah rızıkları nasıl dağıtır?
    19. Norveç Aile Bakanlığı'ndan anlamlı..
    20. 28 Şubat da hedefteydiler! İşte..
    21. Reflü nedir? Reflü belirtileri nelerdir?
    22. Davutoğlu’nun sağ kolu AK Parti’den..
    23. TEKNOFEST 2019 ne zaman bitiyor?
    24. Ağız kokusu nasıl geçer? Ağız kokusuna..
    25. TÜBİTAK Ar-Ge personeli alımı başvuru..
    26. Yatmadan önce bir bardak altın süt..
    27. Pakdemirli: Cumhuriyet tarihimizin..
    28. Salih Tuna ve Hilal Kaplan "Aile..
    29. Kritik uyarı! Bu tuzağa sakın düşmeyin
    30. Milli halterci Şaziye Erdoğan kimdir?
    Adnan Oktar 'Kediciklerle' cinsel ilişki sorusuna böyle cevap verdi!
    Adnan Oktar 'Kediciklerle' cinsel ilişki sorusuna böyle cevap verdi!
    MHP'de onlarca istifa! İYİ Parti'ye geçtiler
    MHP'de onlarca istifa! İYİ Parti'ye geçtiler
    Kral Selman'dan çok konuşulacak çıkış: Onlar sadece bizi vurmadı
    Kral Selman'dan çok konuşulacak çıkış: Onlar sadece bizi vurmadı
    Üst düzey isim yeniakit.com.tr’ye açıkladı! İşte AK Parti’deki üye düşüşünün arkasındaki gerçek
    Üst düzey isim yeniakit.com.tr’ye açıkladı! İşte AK Parti’deki üye düşüşünün arkasındaki gerçek
    Türkiye harekete geçti! Dev gözdağı...
    Türkiye harekete geçti! Dev gözdağı...

    Günün Karikatürü

    19 Eylul 2019
    DAEŞ'ten Türkiye'ye küstah saldırı tehdidi! O üç ilin ismini verdiler
    DAEŞ'ten Türkiye'ye küstah saldırı tehdidi! O üç ilin ismini verdiler
    Erdoğan 3'lü zirvede tarih verdi: Sonuca ulaşamazsak....
    Erdoğan 3'lü zirvede tarih verdi: Sonuca ulaşamazsak....