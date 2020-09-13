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Gündem İsmail Ergün Hoca dualarla uğurlandı
Gündem

İsmail Ergün Hoca dualarla uğurlandı

Milli Görüş’ün Lideri eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan’ın yol arkadaşlarından İsmail Ergün, Hakk’ın rahmetine kavuştu.

Yeniakit Publisher
2020-09-13 10:54:00 -
İsmail Ergün Hoca dualarla uğurlandı

 Haber Merkezi 

Mustafa Ergün ve Ahmet Ergün’ün ağabeyi olan İsmail Ergün, dün öğle namazını mütakip İstanbul Fatih Camii’nde kılanan cenaze namazından sonra dualarla Edirnekapı aile mezarlığında ebediyete uğurlandı. Milli Görüş camiasının önde gelen isimlerinden İsmail Ergün, 1969 hareketiyle Erbakan’ın yanında yer aldı. İlim Yayma Cemiyeti başta olmak üzere gibi pek çok hayır kurumuyla ilişkisi bulunan Ergün, yüzlerce öğrenciye burs verdi. Milli Selamet Partisi döneminde Fatih teşkilatında görev aldı. Necmettin Erbakan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yakın ilişkiler içinde olan Ergün, 12 Eylül’ün zorlu günlerinde evini pek çok sohbet ve toplantıya açtı.


Yeni Akit Gazetesi
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