İsmail Ergün Hoca dualarla uğurlandı

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Mustafa Ergün ve Ahmet Ergün’ün ağabeyi olan İsmail Ergün, dün öğle namazını mütakip İstanbul Fatih Camii’nde kılanan cenaze namazından sonra dualarla Edirnekapı aile mezarlığında ebediyete uğurlandı. Milli Görüş camiasının önde gelen isimlerinden İsmail Ergün, 1969 hareketiyle Erbakan’ın yanında yer aldı. İlim Yayma Cemiyeti başta olmak üzere gibi pek çok hayır kurumuyla ilişkisi bulunan Ergün, yüzlerce öğrenciye burs verdi. Milli Selamet Partisi döneminde Fatih teşkilatında görev aldı. Necmettin Erbakan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yakın ilişkiler içinde olan Ergün, 12 Eylül’ün zorlu günlerinde evini pek çok sohbet ve toplantıya açtı.