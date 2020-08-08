İsmail Demir sinyali vermişti... Altay tankına motor bulundu mu?

Motor bulunamaması nedeniyle üretimi adeta yılan hikayesine dönen "Altay Tankı" ile ilgili kritik bir gelişme yaşandı. Güney Kore Savunma Geliştirme Ajansı (ADD) tarafından başlatılan proje kapsamında K2 Black Panther ana muharebe tankları (AMT) için geliştirilen 1500 beygirlik tank motoru, seri üretime hazır hale getirildi.

Güney Kore böylelikle ABD ve Almanya'nın ardından dünyada 1500 beygirlik tank motorunu üretebilen üçüncü ülke konumuna yükseldi. Güney Kore'den yapılan açıklamada yerli olarak üretilen tank motorunun ciddi bir ihracat potansiyeli olduğu belirtildi.

Öte yandan üretilen tank motorunun Türkiye tarafından geliştirilen Altay Ana Muharebe Tankı'nda (AMT) da kullanılması bekleniyor.

İsmail Demir sinyali vermişti

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Mayıs ayında Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) resmi YouTube kanalı üzerinden soruları cevaplamıştı. Altay tankı hakkında konuşan Demir, "Bir ülkeyle çalışmalar çok çok iyi noktaya geldi, imzalar atıldı diyebiliriz. Motor için yine B ve C planlarımız var." bilgisini paylaşmıştı.

Demir ayrıca Altay tankında da kullanılmak üzere Ar-Ge çalışmalarında elektrikli motor içinde çalışmaların mevcut tedarik planlarına alternatif olarak devam ettiğini ifade etmişti.