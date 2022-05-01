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Teknoloji İsmail Demir müthiş gelişmeyi duyurdu: Son partisi TSK'ya teslim edildi
Teknoloji

İsmail Demir müthiş gelişmeyi duyurdu: Son partisi TSK'ya teslim edildi

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "VURAL Radar Elektronik Harp Sistemi"nin son partisinin Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-05-01 14:48:00 - 2022-05-01 14:48:44

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, günümüz muharebe sahasının en modern ve etkin elektronik harp sistemlerinden olan VURAL'ın son partisinin Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) teslim edildiğini bildirdi.

Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, VURAL'ın tam kapasiteyle ordunun hizmetinde olduğunu belirterek, "Milli yazılım ve donanıma sahip, radar elektronik taarruz yetenekleriyle donatılan, günümüz muharebe sahasının en modern ve etkin elektronik harp sistemlerinden olan VURAL'ın son partisini TSK'ye teslim ettik" ifadelerini kullandı.

VURAL Sistemi, muhasım radar ve radar güdümlü tehdit sistemlerin tespiti ve bu sistemlere ait teknik parametrelerin çıkarılmasına yönelik radar elektronik destek yetenekleri ve hedef sistemlerin dost unsurları tespit ve güdüm yeteneklerinin engellenmesi, zayıflatılması veya yanlış bilgi iletimi yaparak dost birliklere taktik sahada avantaj sağlanmasına yönelik radar elektronik taarruz yetenekleriyle donatıldı.

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