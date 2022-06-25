İsmail Demir müthiş gelişmeyi duyurdu: Son aşamaya geçildi

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, çok maksatlı amfibi hücum gemisi TCG Anadolu için deniz kabul testlerine başlandığını duyurdu.

İsmail Demir, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için başlatılan proje kapsamında İstanbul'daki Sedef Tersanesi'nde inşa edilen TCG Anadolu'ya ilişkin son durumu sosyal medya hesabından paylaştı.

Paylaşımında projede artık "geri sayıma geçildiğini" ifade eden Demir, "Anadolu gemimizde projenin son aşaması olan deniz kabul testlerine başladık ve çeşitli sistemler için testler icra ediyoruz. Doğrulama ve sertifikasyon faaliyetlerinden sonra envantere alacağımız Anadolu'yla denizlerdeki gücümüze güç katacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu LHD Gemisi

Türkiye'nin en büyük gemisi olacak Anadolu LHD Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi, 2022 yılının son çeyreğinde envantere girecek.

Anadolu LHD'nin silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisine dönüştürülmesi sürecinde katlanabilir kanatlara sahip olacak 50 adet Bayraktar TB3 SİHA platformu gemiye konuşlandırılacak. Anadolu LHD'ye entegre komuta merkezi ile de aynı anda en az 10 adet Bayraktar TB3 SİHA'nın operasyonlarda kullanılabilecek.

Ana tahrik ve sevk sistem entegrasyonu tamamlanan L400 Anadolu LHD Gemisi Liman Kabul Testlerine (HAT) devam ediyor. 2022 yılı Aralık ayında Türk Deniz Kuvvetlerine teslim edilecek. Sedef Tersanesi takvim ile ilgili herhangi bir aksaklık olmadığını çalışmaların planlandığı üzere devam ettiğini ifade etmişti. Türk Deniz Kuvvetlerine teslim edildiğinde amiral gemisi olacak olan Anadolu LHD aynı zamanda Türk Donanma tarihinin en büyük savaş platformu olacak.

Anadolu LHD Gemisi dört adet Mekanize Çıkarma Aracı, iki adet Hava Yastıklı Çıkarma Aracı, iki adet Personel Çıkarma Aracının yanı sıra uçak, helikopter ve insansız hava araçları da taşıyacak. 231 metre uzunluk ve 32 metre genişlikteki geminin tam yük deplasmanı yaklaşık 27 bin ton olacak