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Teknoloji İsmail Demir müthiş gelişmeyi duyurdu: ANKA SİHA'ya entegre edildi
Teknoloji

İsmail Demir müthiş gelişmeyi duyurdu: ANKA SİHA'ya entegre edildi

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ANKA SİHA'ya ŞİMŞEK entegrasyonunun başarıyla yapıldığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-06-17 15:50:00 - 2022-06-17 15:59:41

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu. 

Demir yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Yenilikçi teknolojiler alanında durmadan çalışmaya devam ediyoruz. Sayılı ülke tarafından çalışılan hareketli platformdan başka bir hareketli platform bırakılması, kontrol edilmesi ve güvenli şekilde geri alınması ülkemizde başarıyla gerçekleştirildi. ANKA İHA'ya entegre edilen ve farklı faydalı yükleri taşıma kabiliyetli 'Şimşek' dronumuz istenilen bölgeye birçok kez başarıyla bırakıldı. İHA platform geliştirmesi yanında İHA üzeri kabiliyetlerin artırılmasına yönelik çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz."

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