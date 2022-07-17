İsmail Demir müjdeyi duyurdu: İHA'lar ŞAHİN'e yem olacak
ASELSAN tarafından geliştirilen "İHA avcısı" Şahin 40 milimetre Fiziksel İmha Sistemi ilk kez envantere girdi. Müthiş gelişmeyi Twitter hesabından duyuran Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Mini/Mikro İHA'ların imhası için geliştirilen ŞAHİN 40 mm Fiziksel İmha Sistemi ilk kez envantere girdi. Kolay intikal ve kurulum özelliklerine sahip ŞAHİN, kritik tesislerin korunması, sınır güvenliği, hava savunma gibi alanlarda kullanılabilecek" ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin savunma sanayindeki lider kuruluşu ASELSAN'ın geliştirdiği "İHA avcısı" Şahin 40 milimetre Fiziksel İmha Sistemi ilk kez envantere girdi.
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mini/Mikro İHA'ların imhası için geliştirilen ŞAHİN 40 mm Fiziksel İmha Sistemi ilk kez envantere girdi. Kolay intikal ve kurulum özelliklerine sahip ŞAHİN, kritik tesislerin korunması, sınır güvenliği, hava savunma gibi alanlarda kullanılabilecek. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
Aselsan tarafından geliştirilen Şahin 40mm Fiziksel İmha Sistemi, Kara ve Mini/Mikro İHA hedeflerine karşı 700 m'lik menzili ile etkili savunma yapılabilmektedir.
Günümüz tehditlerinde öne çıkan tek veya sürü halindeki İHA'ları üzerinde bulundurduğu parçacık tesirli mühimmatı ile etkisiz hale getirebilmektedir. Kritik tesis ve birliklerin güvenliğini sağlamak amacıyla mobil olarak tasarlanmıştır.
Şahin 40MM Fiziksel İmha Sistemi'nin özellikleri
Uzaktan Komuta
Otomatik Hedef Tespit Ve Takibi
Hassas Stabilizasyon
Atış Kontrol Algoritmaları
40mm Yüksek Hızlı Akıllı Bombaatar Mühimmatı Kullanımı
Mini/Mikro İha Hedeflerine Karşı Etkinlik
Gelişmiş Kullanıcı Arayüzü
Gelişmiş Özellikler
Uzaktan komuta yeteneği
İki eksende bağımsız hareket yeteneğine sahip Hassas Stabilize Yönlendirici üzerinde gelişmiş Elektro-optik kameralar
Otomatik hedef tespit ve takibi
Hava ve kara hedefleri için bilgisayar denetimli atış kontrol algoritmaları
40mm Yüksek Hızlı Akıllı Bombaatar Mühimmatı (ATOM) kullanımı
Mini/mikro İHA hedeflerine karşı etkinlik
700 m etkili menzil
Radardan bildirilen konuma otomatik yönlenme (angajman)
Gece/gündüz, zorlu hava koşullarında hedef tespit ve takip yeteneği
Yüksek stabilizasyon performansı
Gelişmiş kullanıcı grafik arayüzleri
TV & Termal kamera görüntülerinin aynı anda gösterimi
Kolay mühimmat besleme
Silah başından manuel kullanım
Modüler sistem mimarisi
Yüksek güvenilirlik
Kolay intikal ve kurulum
Teknik veriler
Silah: 40mm MK19 Mod3 Bombaatar
Mühimmat: 40mm Yüksek Hızlı Akıllı Bombaatar Mühimmatı (ATOM)
Mühimmat Kapasitesi: 64 adet
Silah Yükseliş Ekseni Hareket Limitleri: -10° / +60°
Silah Yan Ekseni Hareket Limitleri: n x 360°
Güç Beslemesi: 220 VAC
Güç tüketimi: 2 kW max
Sistem Ağırlığı < 2500 kg
Boyutlar (ExBxY): 2450x3720x2675mm
Uygulamalar
Kritik Tesislerin Korunması
Sınır Güvenliği
Hava Savunma Manevra Kabiliyeti Yüksek Mini/Mikro İHA Hedefleri
Şahin 40mm Fiziksel İmha Sistemi
Sistem Birimleri
Stabilize Taret
Hassas Stabilize Yönlendirici
TV Kamera, Termal Kamera ve Lazer Mesafe Ölçer
Görevsayar
Güç, Silah ve Servo Kontrol Birimi (GSSKB)
Programlama Birimi ve Namlu Ağzı Donanımı
Akü Grubu
Akü Şarj Cihazı
Kumanda Birimi
Meteorolojik Algılayıcı