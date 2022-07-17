İsmail Demir müjdeyi duyurdu: İHA'lar ŞAHİN'e yem olacak

Türkiye'nin savunma sanayindeki lider kuruluşu ASELSAN'ın geliştirdiği "İHA avcısı" Şahin 40 milimetre Fiziksel İmha Sistemi ilk kez envantere girdi.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mini/Mikro İHA'ların imhası için geliştirilen ŞAHİN 40 mm Fiziksel İmha Sistemi ilk kez envantere girdi. Kolay intikal ve kurulum özelliklerine sahip ŞAHİN, kritik tesislerin korunması, sınır güvenliği, hava savunma gibi alanlarda kullanılabilecek. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Aselsan tarafından geliştirilen Şahin 40mm Fiziksel İmha Sistemi, Kara ve Mini/Mikro İHA hedeflerine karşı 700 m'lik menzili ile etkili savunma yapılabilmektedir.

Günümüz tehditlerinde öne çıkan tek veya sürü halindeki İHA'ları üzerinde bulundurduğu parçacık tesirli mühimmatı ile etkisiz hale getirebilmektedir. Kritik tesis ve birliklerin güvenliğini sağlamak amacıyla mobil olarak tasarlanmıştır.

Şahin 40MM Fiziksel İmha Sistemi'nin özellikleri

Uzaktan Komuta

Otomatik Hedef Tespit Ve Takibi

Hassas Stabilizasyon

Atış Kontrol Algoritmaları

40mm Yüksek Hızlı Akıllı Bombaatar Mühimmatı Kullanımı

Mini/Mikro İha Hedeflerine Karşı Etkinlik

Gelişmiş Kullanıcı Arayüzü

Gelişmiş Özellikler

Uzaktan komuta yeteneği

İki eksende bağımsız hareket yeteneğine sahip Hassas Stabilize Yönlendirici üzerinde gelişmiş Elektro-optik kameralar

Otomatik hedef tespit ve takibi

Hava ve kara hedefleri için bilgisayar denetimli atış kontrol algoritmaları

40mm Yüksek Hızlı Akıllı Bombaatar Mühimmatı (ATOM) kullanımı

Mini/mikro İHA hedeflerine karşı etkinlik

700 m etkili menzil

Radardan bildirilen konuma otomatik yönlenme (angajman)

Gece/gündüz, zorlu hava koşullarında hedef tespit ve takip yeteneği

Yüksek stabilizasyon performansı

Gelişmiş kullanıcı grafik arayüzleri

TV & Termal kamera görüntülerinin aynı anda gösterimi

Kolay mühimmat besleme

Silah başından manuel kullanım

Modüler sistem mimarisi

Yüksek güvenilirlik

Kolay intikal ve kurulum

Teknik veriler

Silah: 40mm MK19 Mod3 Bombaatar

Mühimmat: 40mm Yüksek Hızlı Akıllı Bombaatar Mühimmatı (ATOM)

Mühimmat Kapasitesi: 64 adet

Silah Yükseliş Ekseni Hareket Limitleri: -10° / +60°

Silah Yan Ekseni Hareket Limitleri: n x 360°

Güç Beslemesi: 220 VAC

Güç tüketimi: 2 kW max

Sistem Ağırlığı < 2500 kg

Boyutlar (ExBxY): 2450x3720x2675mm

Uygulamalar

Kritik Tesislerin Korunması

Sınır Güvenliği

Hava Savunma Manevra Kabiliyeti Yüksek Mini/Mikro İHA Hedefleri

Şahin 40mm Fiziksel İmha Sistemi

Sistem Birimleri

Stabilize Taret

Hassas Stabilize Yönlendirici

TV Kamera, Termal Kamera ve Lazer Mesafe Ölçer

Görevsayar

Güç, Silah ve Servo Kontrol Birimi (GSSKB)

Programlama Birimi ve Namlu Ağzı Donanımı

Akü Grubu

Akü Şarj Cihazı

Kumanda Birimi

Meteorolojik Algılayıcı