İsmail Demir gururlandıran gelişmeyi duyurdu: İlmek ilmek işlenen emeğin büyük sevinci!
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda SİPER hava savunma sisteminin bir testinin daha başarıyla geçtiğini duyurdu.
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımla SİPER hava savunma sisteminin bir testinin daha başarıyla tamamlandığını duyurdu.
Demir, genç mühendislerin sevincine yer verdiği videolu paylaşımında, "İlmek ilmek işlenen emeğin büyük sevinci" ifadelerini kullandı.
İsmail Demir paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
İlmek ilmek işlenen emeğin büyük sevinci! SİPER hava savunma sistemimizin bir testini daha başarıyla tamamlayan genç mühendislerimizin sevincine ortak oluyoruz. Elinize, emeğinize sağlık. Yarınlarımızı sizinle inşa edeceğiz.