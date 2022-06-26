  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji İsmail Demir duyurdu: "STM500" için harekete geçildi
Teknoloji

İsmail Demir duyurdu: "STM500" için harekete geçildi

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Milli denizaltı serüvenimizde tarihi adım!" notuyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla müjdeyi duyurdu. Tamamen yerli ve milli olarak tasarlanan "STM500" denizaltısı üretimi için düğmeye basıldı.

Yeniakit Publisher
2022-06-26 11:44:00 -
İsmail Demir duyurdu: "STM500" için harekete geçildi

Türk savunma sanayii, geliştirdiği yeni sistemlerle gücüne güç katmayı sürdürüyor. Havada, karada ve denizde nefes kesen yeniliklerin ardı arkası kesilmiyor.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla müjdeyi verdi.

Demir paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Milli denizaltı serüvenimizde tarihi adım! Türk mühendisleri tarafından tamamen milli imkanlarla tasarlanan #STM500 denizaltısının üretim faaliyetine mukavim tekne test üretimi ile başlıyoruz."

"STM500 hem açık deniz hem de sığ sularda görev yapabilecek şekilde tasarlandı. Keşif gözetleme, özel kuvvetler harekâtı, denizaltı harbi gibi taktik ihtiyaçlara cevap verecek donanımları bünyesinde barındıracak STM500, ileri ve modern savaş sistemleri ile donatılacak."

8
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

adsız cengaver

altay tankıının yapılması içinde 2007 de düğmeye basıldı 15 yıl geçti şu zaman bu zaman üretime geçilecek dediniz en son 2018 de tank palet fabrikasını katarlılara ve ethem sancağa devrettiniz tankı onlar yapacak dediniz ama hala üretime başlanmadı ortada tank yok

asim keskin

ben daha önceden adim atildigni umuyordum demekki atilmamis. Mantik yürütürsem eger, bu prüje de 2071'e biter diye düsündüm-
TÜM YORUMLARA GİT ( 8 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23