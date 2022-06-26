İsmail Demir duyurdu: "STM500" için harekete geçildi
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Milli denizaltı serüvenimizde tarihi adım!" notuyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla müjdeyi duyurdu. Tamamen yerli ve milli olarak tasarlanan "STM500" denizaltısı üretimi için düğmeye basıldı.
Türk savunma sanayii, geliştirdiği yeni sistemlerle gücüne güç katmayı sürdürüyor. Havada, karada ve denizde nefes kesen yeniliklerin ardı arkası kesilmiyor.
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla müjdeyi verdi.
Demir paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Milli denizaltı serüvenimizde tarihi adım! Türk mühendisleri tarafından tamamen milli imkanlarla tasarlanan #STM500 denizaltısının üretim faaliyetine mukavim tekne test üretimi ile başlıyoruz."
"STM500 hem açık deniz hem de sığ sularda görev yapabilecek şekilde tasarlandı. Keşif gözetleme, özel kuvvetler harekâtı, denizaltı harbi gibi taktik ihtiyaçlara cevap verecek donanımları bünyesinde barındıracak STM500, ileri ve modern savaş sistemleri ile donatılacak."