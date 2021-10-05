İsmail Demir duyurdu! S-400 ve F-35'lerde son durum ne?

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, 24 TV canlı yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

S-400 ve F-35'lerde son durum

S-400 ve F-35 meselesi hakkında konuşan İsmail Demir, "Türkiye haklarını arama konusunda harekete geçmesi gerekiyor. Bunun için de bir lobi şirketiyle anlaşıldı ama mesele F-35'ten çıkıp S-400'e bağlanmış bir ambargoya dönüştü. Bunun lobicilik kısmı var siyaset kısmı var. Orada F-35'e geri dönmek kavramı asıl haklarımızın bir kısmı F-35'lere ortak olma bedeli olarak verildi. O açıdan Türkiye ortaklığa dönelim diye ağlayan bir ülke durumunda değil. Çıkmasaydık iyi olurdu farklı bir denklemdir ama bu Türkiye'nin aldığı bir karar değil karşı tarafın aldığı bir karardı" ifadelerini kullandı.

"Türkiye F-35 projesinin en önemli ortaklarından bir tanesiydi" diyen Demir, "Bu kendi tercihleriydi ki F-35 ile S-400'leri ilişkilendirmenin de bir anlamı yoktu" şeklinde konuştu.

ABD'nin Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması için projenin ortakları olan diğer ülkelere baskı yaptığını aktaran Demir şöyle devam etti:

"Programdan çıkartmak gibi bir kararın tek başına ABD tarafından alınamayacağını ve hukuki olmadığını söyledik. Şu anda yapılan şey o anlaşma bir mutabakat zaptı idi. Orada iş planı yapılmıştı ve herkese düşen iş payları vardı. Oradan tek taraflı çıkarmanın mümkün olmadığı anlaşılınca ABD dedi ki ben bu anlaşmadan çekiliyorum ve diğerlerine de çekilme baskısı yaptı."