İsmail Demir bombayı patlattı: SİPER'den önce yapılacak

Ekonomi Muhabirleri Derneği’nin sorularını yanıtlayan Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Türkiye’nin hava savunma projeleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Hava savunmadaki mevcut projeler hakkında konuşan Demir, "Kamuoyunun SİPER beklentisini anlıyoruz. Ancak, ona giden yolda bazı adımlar var. Hava savunma katmanlı bir yapıdır. Ancak SİPER gibi kabiliyetli bir sistemi kurduğunuzda bile hiç ummadığınız yerden çok fazla saldırı alıp zarar görebilirsiniz ki son zamanlarda dünyada özellikle muhtelif büyüklük, ebat, çap ve sayıda dron ve İHA saldırılarının çok daha etkili olduğu görülmeye başlandı. Onun için katmanlı yapının unsurlarını tek tek devreye almak durumundasınız. Üç sene önce yerli olarak hemen hiç bir savunma sistemimiz yokken, önce alt katman olarak Korkut devreye girdi." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl hem omuzdan hem de araçtan atılan 4 kilometre irtifa ve 8 kilometre menzile kadar etkili Sungur’u hizmete aldıklarını hatırlatan Demir sözlerinin devamında şunları kaydetti:

"Akabinde irtifa ve menzilini artırarak Hisar-A+ diye adlandırdığımız sistem devreye girdi. Geçtiğimiz günlerde bu sistemin otonom konfigürasyonunun atışını yaptık. Yani insan müdahalesi olmadan sistem gelen tehdidi görüyor, harekete geçiyor ve vuruyor, bu da önemli bir kabiliyet. Onun üzerine Hisar O+’yı geliştirdik. Bunda da 10 kilometrenin üzerinde bir irtifa, 25 kilometre civarında bir menzile ulaşacağız."

SİPER'den önce yapılacak

Yüksek İrtifa Hava Savunma Sistemi SİPER'den önce bir ara ürün daha yapacaklarını belirten İsmail Demir, "100 kilometreye kadar etkili menzil ve 20 kilometrenin üzerinde bir irtifa ile gündeme gelecek. Ondan sonra da SİPER gelecek. Yani bu basamakları teker teker çıktığımız bir yolculuk. Sistemin parametreleri birbirinin üzerine koyarak gidiyor, birinden öğrendiğinizi diğerinde uyguluyorsunuz. O açıdan da bu kademelendirmeye dikkat çekmek istedim. İnşallah SİPER’i de 2023 bitmeden devreye alırız" diye konuştu.