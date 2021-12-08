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Teknoloji İsmail Demir bombayı patlattı: Hizmete girdi
Teknoloji

İsmail Demir bombayı patlattı: Hizmete girdi

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Lojistik Destek Gemisi" projesinin ilk gemisi olan "TCG A-574"ün Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda hizmete girdiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-08 19:10:00 -
İsmail Demir bombayı patlattı: Hizmete girdi

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin gücüne güç katacak bir gelişmeyi daha duyurdu.

Demir, Lojistik Destek Gemisi projesinin ilk gemisi TCG A-574'ün Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığında hizmete girdiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Demir, "Muharip gemilerimizin lojistik ihtiyaçları için başlatılan Lojistik Destek Gemisi Projemizin ilk gemisi TCG Yzb. Durmuş Güngör (A-574), STM Savunma ana yükleniciliğinde Ada Tersanesinde yapımı tamamlanıp Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın hizmetine girdi. Hayırlı Olsun!" ifadelerini kullandı.

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