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Gündem İsmail Demir bomba gelişmeyi duyurdu! TUSAŞ'ın "İnsansız Savaş Uçağı" için geri sayım
Gündem

İsmail Demir bomba gelişmeyi duyurdu! TUSAŞ'ın "İnsansız Savaş Uçağı" için geri sayım

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TUSAŞ tarafından geliştirilen yeni "İnsansız Savaş Uçağı" hakkında heyecanlandıran açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-11-04 17:23:00 - 2022-11-04 17:23:23

Endonezya’nın başkenti Cakarta’da gerçekleştirilen Indo Defence Savunma Sanayii Fuarı’nda bulunan Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, SavunmaSanayiST.com’un sorularını yanıtladı. Demir, TUSAŞ tarafından geliştirilen insansız savaş uçağı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Demir tarafından SavunmaSanayiST.com’a yapılan açıklamada, "Şu anda insansız sistemler, ihracatta başı çekiyorlar. Türkiye ihracatta başı çekiyor. Türkiye, bu konuda lider ülke olduğunu gösterdi. BAYKAR ve TUSAŞ bu konuyu dünya gündeminde tutuyorlar. Bu süreç devam edecek tabii ki ama ürün çeşitlendirilmesi ve ürünlerin üzerindeki kabiliyetlerin arttırılması, süreklilik arz etmesi gerektiren bir konu. Bunu da yapıyoruz" ifadelerine yer verildi.

"TUSAŞ’tan da bir insansız savaş uçağı görecek miyiz?" sorusunu yanıtlayan Prof. Dr. İsmail Demir, "O da hatta, bekleyin onu da" ifadesini kullandı.

Geliştirilecek İHA’nın, ANKA platformunu baz alacağı ve jet motora sahip olacağı üzerinde duruluyor. Gelecek yıl ilk uçuşunu yapması planlanan insansız savaş uçağı, yaklaşık 6 ton azami kalkış ağırlığına sahip olacak şekilde tasarlandı.

SavunmaSanayiST

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