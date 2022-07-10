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Teknoloji İsmail Demir bomba gelişmeyi duyurdu: Önemli bir aşama daha tamamlandı
Teknoloji

İsmail Demir bomba gelişmeyi duyurdu: Önemli bir aşama daha tamamlandı

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, milli hava-hava füzesi Gökdoğan ile ilgili heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-07-10 16:12:00 - 2022-07-10 16:12:19

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Göktuğ Projesi çerçevesinde testleri devam eden milli hava-hava füzesi Gökdoğan'da yeni bir aşamanın daha tamamlandığını duyurdu.

İsmail Demir, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Göktuğ Projemiz çerçevesinde testleri süren milli hava-hava füzelerimizden Gökdoğan Görüş Ötesi Füzemiz, radar arayıcı başlıkla atışını gerçekleştirdi ve önemli bir aşama daha tamamlandı. Gökdoğan ve Bozdoğan füzelerimizi bu yıl TSK’ya teslim edeceğiz. Milletimize verdiğimiz bu bayram hediyesi için emeği geçen herkesi tebrik ediyorum."

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