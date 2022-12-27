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Siyaset İsmail Çataklı’dan CHP’li Özgür Özel’e sert cevap: ‘Namussuzluğun da bir sınırı var’
Siyaset

İsmail Çataklı’dan CHP’li Özgür Özel’e sert cevap: ‘Namussuzluğun da bir sınırı var’

DHKP-C'yi terör örgütü olarak tanımayan CHP'li Özgür Özel'in gerçek dışı iftiralarına İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'dan sert tonda cevap geldi: "Yalan söylüyorsun. Namussuzluğun da bir sınırı var. Yargı önünde sana hayatının en büyük bedelini ödeteceğim."

Yeniakit Publisher
2022-12-27 11:54:00 -
İsmail Çataklı’dan CHP’li Özgür Özel’e sert cevap: ‘Namussuzluğun da bir sınırı var’

DHKP-C'yi terör örgütü olarak tanımayan CHP'li Özgür Özel'in gerçek dışı iftiralarına İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'dan sert tonda cevap geldi: "Yalan söylüyorsun. Namussuzluğun da bir sınırı var. Yargı önünde sana hayatının en büyük bedelini ödeteceğim."

“NAMUSSUZLUĞUN DA BİR SINIRI VAR”

Bakan Yardımcısı Çataklı, Özgür Özel’in yalan söylediğini belirterek “Namussuzluğun da bir sınırı var. Yargı önünde sana hayatının en büyük bedelini ödeteceğim.” dedi.

“GELİR HERKES GİBİ ADALETE HESABINI VERİR”

Çataklı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Biz yedi kardeşiz. Altısı yurt dışındaydı, biri dönüş yaptı, diğerlerinin en eskisi 34 yıl olmak üzere yurt dışındalar 32 yıldır yurt dışında olan biriyle ilgili bir ihbar var. Gelir, herkes gibi adalete hesabını verir. Nüfus kayıtlarımızda da her hangi bir isim değişikliği yok.”

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Yorumlar

HAKAN

İsmail beyin “sen söyleyince baktım öğrendim” demesini akıl almıyor.

Misafir

Namus mu...Bunların namus gibi değerlerle işi yok ki dostum.Bunlardan kurtulmanın yolu ormanlık bi alanda bunlara içkili parti var deyip toplayacaksın.Sonra çevresine benzin döküp kaçacaksın..
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