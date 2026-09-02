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İsim savaşları! Trump emretti Apple yaptı

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İsim savaşları! Trump emretti Apple yaptı

Donald Trump’ın imzaladığı kararın ardından Apple, Ontario Gölü’nün adını ABD’deki kullanıcılar için 'Amerika Gölü' olarak güncelledi.

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Foto - İsim savaşları! Trump emretti Apple yaptı

ABD ile Kanada arasındaki ticari gerilim bu kez haritalara yansıdı. Apple, Donald Trump’ın başkanlık kararnamesiyle Ontario Gölü’nün adını “Amerika Gölü” olarak değiştirmesinin ardından ABD’deki harita uygulamasında yeni ismi kullanmaya başladı.

#2
Foto - İsim savaşları! Trump emretti Apple yaptı

Apple'dan yapılan açıklamada, söz konusu isim değişikliğinin yalnızca ABD'deki kullanıcılara gösterileceği ve Kanadalı kullanıcıların gölü "Ontario Gölü" olarak görmeye devam edeceği kaydedildi.

#3
Foto - İsim savaşları! Trump emretti Apple yaptı

Öte yandan, uluslararası kullanıcıların ekranlarında ise her iki isim birlikte yer alıyor. Kuzey Amerika'nın Beş Büyük Gölü'nden biri olan Ontario Gölü, ABD'nin New York eyaleti ile Kanada'nın Ontario eyaleti arasındaki sınırda bulunuyor.

#4
Foto - İsim savaşları! Trump emretti Apple yaptı

Google da Google Haritalar uygulamasında gölün adını ABD'li kullanıcılar için "Amerika Gölü" olarak güncellemiş, ancak adın Kanada'daki kullanıcılar için "Ontario Gölü" olarak kalmaya devam edeceğini açıklamıştı. Başkan Trump, 27 Ağustos'ta ticari gerilimin yükseldiği Kanada sınırında yer alan Ontario Gölü'nün adını "Amerika Gölü" olarak değiştiren başkanlık kararnamesine imza atmıştı.

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